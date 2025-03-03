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Posted 3 марта, 07:24

Published 3 марта, 07:24

Modified 3 марта, 07:54

Updated 3 марта, 07:54

В омском минэкономразвития переназначили министра

Статусное переназначение: кого оставили руководить омским министерством экономики

3 марта 2025, 07:24
Фото: gorod55.ru. В омском минэкономразвития переназначили министра

Анна Негодуйко сохранила руководящий пост в омском минэкономики

Контракт с Анной Негодуйко продлили на 1 год.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение, согласно которому полномочия министра экономического развития региона Анны Негодуйко продлены. Документ был подписан 1 марта 2025 года.

Распоряжение Губернатора Омской области «О назначении министра экономического развития Омской области»
Распоряжение Губернатора Омской области «О назначении министра экономического развития Омской области». Фото: Официальный интернет-портал правовой информации
«Назначить Негодуйко Анну Валерьевну министром экономического развития Омской области 1 марта 2025 года сроком на один год», — говорится в документе.

Стоит отметить, что первым заместителем Негодуйко является Денис Кушнер. В министерстве также работают заместители: Кирилл Самодинский, Константин Чуловский и Артем Шиповалов, который был переназначен на свою должность в конце прошлого года.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Министерство#Приказ#Переназначение
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