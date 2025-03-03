Статусное переназначение: кого оставили руководить омским министерством экономики

Posted 3 марта, 07:24
Published 3 марта, 07:24
Modified 3 марта, 07:54
Updated 3 марта, 07:54
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение, согласно которому полномочия министра экономического развития региона Анны Негодуйко продлены. Документ был подписан 1 марта 2025 года.
«Назначить Негодуйко Анну Валерьевну министром экономического развития Омской области 1 марта 2025 года сроком на один год», — говорится в документе.
Стоит отметить, что первым заместителем Негодуйко является Денис Кушнер. В министерстве также работают заместители: Кирилл Самодинский, Константин Чуловский и Артем Шиповалов, который был переназначен на свою должность в конце прошлого года.