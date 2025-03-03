В омском муниципальном приюте запустят печь для сжигания трупов животных

Posted 3 марта, 06:28
Published 3 марта, 06:28
Modified 3 марта, 06:30
Updated 3 марта, 06:30
В Омске готовят к запуску печь-инсинератор, которая будет сжигать биологические отходы в муниципальном приюте для животных. Такую информацию Городу55 предоставили в департаменте городского хозяйства мэрии.
В редакцию нашего издания обратилась жительница Омска, обеспокоенная тем, что в муниципальном приюте для животных появился крематор для сжигания трупов животных. Омичка считает, что работа печи может нанести вред экологии и здоровью людей.
«Теперь трупы собак, которые до утилизации складировали в подсобных помещениях и хранили в морозильных камерах вместе с кормом, будут сжигать. Или более деликатно выражаясь, кремировать. При этом не совсем понятно, получены ли руководством БУ разрешения и согласования на данную новацию у надзорных и контролирующих органов власти. Выбросы в атмосферу вредных веществ от трупов животных в непосредственной близости от рабочих мест штатных сотрудников, от вольеров других собак, может сказаться и на здоровье живых организмов, и на экологии прилегающей территории», — поделилась мнением омичка на условиях анонимности.
Приют находится на улице 2-я Учхозная, 2а. Поблизости располагаются предприятия и частные дома.
В департаменте городского хозяйства Городу55 сообщили, что в 2024 году муниципальный приют приобрел инсинератор для утилизации биологических отходов. Средства на покупку выделили из бюджета Омска. Роспотребнадзор выдал приюту санитарно-эпидемиологической заключение о соответствии проекта нормативам.
«В настоящее время „Муниципальным приютом для животных“ проводятся мероприятия в части получения необходимой документации в целях ввода в эксплуатацию инсинератора. Необходимо отметить, что по результатам проверок, проводимых департаментом, надзорными органами, факты нарушения БУ г. Омска „Муниципальный приют для животных“ действующего законодательства в части утилизации трупов животных не выявлялись», — говорится в документе.
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