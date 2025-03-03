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Posted 3 марта, 12:35

Published 3 марта, 12:35

Modified 3 марта, 12:40

Updated 3 марта, 12:40

Недострой у «Континента»

В Омске выставили на продажу два недостроя вблизи ТЦ на Левом берегу

3 марта 2025, 12:35
Фото: АО «Российский аукционный дом». Недострой у «Континента»
Речь идет о двух недостроенных торговых центрах на улице Конева.

АО «Российский аукционный дом» выставило на торги два недостроенных торговых центра на Левом берегу Омска. Один из них продают за 45 млн рублей, второй — за 65 млн рублей.

Степень готовности первого объекта, расположенного по адресу ул. Конева, 33, составляет 5%, площадь застройки же равна 776,1 кв. м. Здание имеет один этаж и требует капитального ремонта.

Вторая постройка по ул. Конева, 29, готова уже на 18%, но ей также необходим капремонт. Площадь застройки — 2806 кв. м.

Напомним, что ООО «Торговый центр „Континент“» задумался над постройкой вблизи торгового центра 12-этажной гостиницы. Здание будет входить в состав выставочно-ярмарочного и административного-гостиничного комплекса на улице 70 лет Октября. Проектировщиками выступает компания «Архитектурно-строительный комплекс».

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#Анастасия Баянова#Бизнес#Омск#Омская область#Продажа#Аукцион#Электронные аукционы#Новости#Недострой#Недостроенные объекты
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