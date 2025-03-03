В Омске выставили на продажу два недостроя вблизи ТЦ на Левом берегу

Posted 3 марта, 12:35
Published 3 марта, 12:35
Modified 3 марта, 12:40
Updated 3 марта, 12:40
АО «Российский аукционный дом» выставило на торги два недостроенных торговых центра на Левом берегу Омска. Один из них продают за 45 млн рублей, второй — за 65 млн рублей.
Степень готовности первого объекта, расположенного по адресу ул. Конева, 33, составляет 5%, площадь застройки же равна 776,1 кв. м. Здание имеет один этаж и требует капитального ремонта.
Вторая постройка по ул. Конева, 29, готова уже на 18%, но ей также необходим капремонт. Площадь застройки — 2806 кв. м.
Напомним, что ООО «Торговый центр „Континент“» задумался над постройкой вблизи торгового центра 12-этажной гостиницы. Здание будет входить в состав выставочно-ярмарочного и административного-гостиничного комплекса на улице 70 лет Октября. Проектировщиками выступает компания «Архитектурно-строительный комплекс».