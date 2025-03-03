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Posted 3 марта, 13:28

Published 3 марта, 13:28

Modified 3 марта, 13:28

Updated 3 марта, 13:28

В Омске вновь начали работы по восстановлению здания областного правительства

В Омске вновь начали работы по восстановлению здания областного правительства

3 марта 2025, 13:28
Фото: gorod55.ru.
Поиск подрядчика, который займется корректировкой научно-проектной документации, начался на портале Госзакупок.

На портале Госзакупок начались поиски подрядчика, который займется корректировкой научно-проектной документации по восстановлению здания правительства Омской области, расположенного по адресу ул. Красный Путь, 1. Начальная цена контракта составляет 7,7 млн рублей.

«Административное здание» признано объектом культурного наследия региона, его построили в 1916 году. Из документов, прилепленных к аукциону, следует, что на работы отводится семь месяцев, подрядчику необходимо сдать проект до 30 сентября 2025 года.

Напомним, что недавно директор компании «Основа Холдинг» рассказал Городу55, когда планируется возвести фешенебельный отель в центре Омска и из-за чего затянулись сроки строительства.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Реконструкция#Правительство#Новости#Госзакупка#Областно правительство
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