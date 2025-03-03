В Омске готовятся вынести приговор бывшему заместителю министра

Posted 3 марта, 05:13
Published 3 марта, 05:13
Modified 3 марта, 05:15
Updated 3 марта, 05:15
В Центральном районном суде Омска сейчас слушается дело Ольги Лузиной, бывшего заместителя министра имущественных отношений Омской области. Как уточнил источник Города55, рассмотрение дела уже завершается: в ближайшее время может быть вынесен приговор.
Лузину обвиняют по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса, «Растрата денежных средств». По данным обвинения, в ноябре 2021 года, занимая пост директора бюджетного учреждения Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации», Лузина незаконно оплатила со счета БУ свое обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Речь идет о сумме в более чем 200 тысяч рублей.
Напомним: Ольга Лузина начинала свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в Екатеринбурге. В 2020 году она переехала в Омск и сразу возглавила «Центр кадастровой оценки». В феврале 2022 года Лузину назначили заместителем министра имущественных отношений Омской области, а в мае 2023 года она внезапно уволилась.
Глава регионального минимущества Евгений Козлов, обвинявшийся в халатности, в феврале 2025 года был полностью оправдан.