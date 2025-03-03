В Омске готовятся вынести приговор бывшему заместителю министра

Лузину обвиняют по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса, «Растрата денежных средств». По данным обвинения, в ноябре 2021 года, занимая пост директора бюджетного учреждения Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации», Лузина незаконно оплатила со счета БУ свое обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Речь идет о сумме в более чем 200 тысяч рублей.