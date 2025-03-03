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Posted 3 марта, 05:13

Published 3 марта, 05:13

Modified 3 марта, 05:15

Updated 3 марта, 05:15

Дело о растрате против Ольги Лузиной перешло в финальную стадию

В Омске готовятся вынести приговор бывшему заместителю министра

3 марта 2025, 05:13
Фото: 1MI.

Дело о растрате против Ольги Лузиной перешло в финальную стадию

Ольгу Лузину обвиняют в незаконной выплате 200 тысяч рублей из бюджета.

В Центральном районном суде Омска сейчас слушается дело Ольги Лузиной, бывшего заместителя министра имущественных отношений Омской области. Как уточнил источник Города55, рассмотрение дела уже завершается: в ближайшее время может быть вынесен приговор.

Лузину обвиняют по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса, «Растрата денежных средств». По данным обвинения, в ноябре 2021 года, занимая пост директора бюджетного учреждения Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации», Лузина незаконно оплатила со счета БУ свое обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Речь идет о сумме в более чем 200 тысяч рублей.

Напомним: Ольга Лузина начинала свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в Екатеринбурге. В 2020 году она переехала в Омск и сразу возглавила «Центр кадастровой оценки». В феврале 2022 года Лузину назначили заместителем министра имущественных отношений Омской области, а в мае 2023 года она внезапно уволилась.

Глава регионального минимущества Евгений Козлов, обвинявшийся в халатности, в феврале 2025 года был полностью оправдан.

Омский суд оправдал руководителя минимущества Козлова в деле о халатности
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#Николай Эйхвальд#Общество#Суд#Новости#Минимущества#Ольга Лузина
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