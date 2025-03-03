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Posted 3 марта, 12:03

Published 3 марта, 12:03

Modified 3 марта, 12:20

Updated 3 марта, 12:20

Елена Блиновская

В московском суде вынесли приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской

3 марта 2025, 12:03
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы. Елена Блиновская
Блиновская получила 5 лет колонии и штраф в размере 1 млн рублей.

Сегодня, 3 марта, в Савеловском районном суде Москвы вынесли приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской. Она признана виновной в легализации 716 млн рублей и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Известно, что она уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей, после чего 716 млн из них легализовала. В махинациях блогеру помогал ее супруг. Установлено, что Блиновская приобрела доступ к электронному средству платежей подконтрольных компаний без ведома их директоров. В ходе расследования было допрошено более 200 свидетелей, проведены десятки обысков, а также изъята важная документация.

В результате суд решил наложить арест на имущество Блиновской на сумму более 650 млн рублей и приговорить ее к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, блогеру назначили штраф в размере 1 млн рублей и лишили права заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года.

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#Анастасия Баянова#Происшествия#Суд#Россия#Приговор#Новости#Приговор суда#Оглашение приговора
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