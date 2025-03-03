В московском суде вынесли приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской

Известно, что она уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей, после чего 716 млн из них легализовала. В махинациях блогеру помогал ее супруг. Установлено, что Блиновская приобрела доступ к электронному средству платежей подконтрольных компаний без ведома их директоров. В ходе расследования было допрошено более 200 свидетелей, проведены десятки обысков, а также изъята важная документация.