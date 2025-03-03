В московском суде вынесли приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской

Posted 3 марта, 12:03
Published 3 марта, 12:03
Modified 3 марта, 12:20
Updated 3 марта, 12:20
Сегодня, 3 марта, в Савеловском районном суде Москвы вынесли приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской. Она признана виновной в легализации 716 млн рублей и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ).
Известно, что она уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей, после чего 716 млн из них легализовала. В махинациях блогеру помогал ее супруг. Установлено, что Блиновская приобрела доступ к электронному средству платежей подконтрольных компаний без ведома их директоров. В ходе расследования было допрошено более 200 свидетелей, проведены десятки обысков, а также изъята важная документация.
В результате суд решил наложить арест на имущество Блиновской на сумму более 650 млн рублей и приговорить ее к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, блогеру назначили штраф в размере 1 млн рублей и лишили права заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года.