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Posted 3 марта, 04:56

Published 3 марта, 04:56

Modified 3 марта, 04:58

Updated 3 марта, 04:58

В Кировском округе Омска загорелся гараж

В Кировском округе Омска пламя охватило гараж и машину: есть пострадавшие

3 марта 2025, 04:56
Фото: МЧС Омской области. В Кировском округе Омска загорелся гараж
На тушение огня потребовалось менее получаса.

МЧС Омской области сообщает, что вчера на улице Рокоссовского произошел пожар, в результате которого загорелась машина и гараж. Когда на место прибыли первые пожарные, огонь уже охватил машину, стоявшую на открытой территории, а из гаража шел дым. Сообщение о возгорании поступило в 18:26.

Огонь охвати 12 кв. м.
Огонь охвати 12 кв. м.
Огонь охвати 12 кв. м.. Фото: МЧС Омской области

Во время происшествия пострадал мужчина, однако информация о его состоянии не уточняется. В результате пожара серьезно повредились как автомобиль, так и имущество в гараже. Повреждениям подверглись моторный отсек, панель приборов, лакокрасочное покрытие капота, а также обшивка кресел и личные вещи, находившиеся в гараже. Площадь огня составила 12 «квадратов».

Для ликвидации возгорания было задействовано 9 сотрудников МЧС и несколько единиц техники. Открытое горение удалось потушить в 18:53. В настоящее время дознаватели МЧС России занимаются выяснением причины пожара. Ранее Город55 сообщал о пожаре в квартире жилого дома в Тюкалинске, где мать 11-летнего ребенка оставила зажженную свечу и уехала.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Автомобиль#МЧС#Происшествие#Гараж#Возгорание
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