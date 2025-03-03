В Кировском округе Омска пламя охватило гараж и машину: есть пострадавшие

Во время происшествия пострадал мужчина, однако информация о его состоянии не уточняется. В результате пожара серьезно повредились как автомобиль, так и имущество в гараже. Повреждениям подверглись моторный отсек, панель приборов, лакокрасочное покрытие капота, а также обшивка кресел и личные вещи, находившиеся в гараже. Площадь огня составила 12 «квадратов».