В Кировском округе Омска пламя охватило гараж и машину: есть пострадавшие

Posted 3 марта, 04:56
Published 3 марта, 04:56
Modified 3 марта, 04:58
Updated 3 марта, 04:58
МЧС Омской области сообщает, что вчера на улице Рокоссовского произошел пожар, в результате которого загорелась машина и гараж. Когда на место прибыли первые пожарные, огонь уже охватил машину, стоявшую на открытой территории, а из гаража шел дым. Сообщение о возгорании поступило в 18:26.
Во время происшествия пострадал мужчина, однако информация о его состоянии не уточняется. В результате пожара серьезно повредились как автомобиль, так и имущество в гараже. Повреждениям подверглись моторный отсек, панель приборов, лакокрасочное покрытие капота, а также обшивка кресел и личные вещи, находившиеся в гараже. Площадь огня составила 12 «квадратов».
Для ликвидации возгорания было задействовано 9 сотрудников МЧС и несколько единиц техники. Открытое горение удалось потушить в 18:53. В настоящее время дознаватели МЧС России занимаются выяснением причины пожара. Ранее Город55 сообщал о пожаре в квартире жилого дома в Тюкалинске, где мать 11-летнего ребенка оставила зажженную свечу и уехала.