Сотня особей с начала года. Как с улиц Омска убирают и где утилизируют трупы животных

Если собака или кошка попадает в приют и умирает там, то стоимость утилизации составляет 179,63 рублей. Тариф утвержден Главным управлением ветеринарии Омской области. В 2024 году в приюте утилизировали 185 трупов на суммы более 33 тысяч рублей, с начала нынешнего года — 42 трупа на сумму более 7,5 тысяч рублей. Отметим, что животных в приюте усыпляют только по показаниям ветеринара в случае тяжелой болезни или травмы, которая доставляет питомцу страдания.