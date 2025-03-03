Сотня особей с начала года. Как с улиц Омска убирают и где утилизируют трупы животных

Posted 3 марта, 10:18
Published 3 марта, 10:18
Modified 3 марта, 12:23
Updated 3 марта, 12:23
В Омской области наступила весна и начал таять снег, а под ним, как бы неприятно это не звучало, часто скрываются останки бездомных животных. Город55 выяснил, кто и как занимается утилизацией трупов бродячих собак и кошек, сколько это стоит и когда в муниципальном приюте запустят печь для сжигания биологических отходов. Подробности нашему изданию в ответ на запрос рассказали в департаменте городского хозяйства омской мэрии.
Подбором и утилизацией трупов сейчас занимается бюджетное учреждение «Муниципальный приют для животных».
«Деятельность по подбору трупов животных относится к компетенции органов государственной власти Омской области. Органам местного самоуправления города Омска отдельные государственные полномочия по подбору трупов животных на территории Омска не переданы», — сообщили в ведомстве.
В 2024 году на территории Омска подобрали 640 трупов бездомных собак и кошек, а за 2 месяца текущего года — 99. Сотрудники приюта выезжают за останками после сообщений от местных жителей. Обратиться можно по телефону 8(3812)44-67-43. По нормативам, летом труп собаки или кошки должны убрать с улицы в течение 12 часов после поступившей заявки, зимой отводится до 3 рабочих дней.
Муниципальный приют отвозит останки в бюджетное учреждение «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». Перемещение груза фиксируют в специальной системе «Меркурий» для повышения биологической безопасности. В учреждении трупы сжигают. Но и муниципальный приют в 2024 году приобрел печь-инсинератор. На эти цели из городского бюджета выделили 773 тысячи рублей. Оборудование поставила ижевская компания «Аурум».
Жители Омска обеспокоились, что сжигание трупов на территории приюта отразится на экологии и здоровье людей.
«Теперь трупы собак, которые до утилизации складировали в подсобных помещениях и хранили в морозильных камерах вместе с кормом, будут сжигать. Или более деликатно выражаясь, кремировать. При этом не совсем понятно, получены ли руководством БУ разрешения и согласования на данную новацию у надзорных и контролирующих органов власти. Выбросы в атмосферу вредных веществ от трупов животных в непосредственной близости от рабочих мест штатных сотрудников, от вольеров других собак, может сказаться и на здоровье живых организмов, и на экологии прилегающей территории», — поделилась мнением омичка на условиях анонимности.
Но в департаменте городского хозяйства заверили, что оборудование соответствует нормативам, а приют получил разрешение Роспотребнадзора. Печь пока не запустили, так как еще не готовы все документы для ввода в эксплуатацию.
Также в департаменте добавили, что в муниципальном приюте регулярно проходят проверки. Каких-либо нарушений в части утилизации трупов выявлено не было.
Останки животных подбирают и утилизируют в рамках программы «Чистый и уютный город». Деньги выделяют из бюджета Омска, ассигнования носят целевой характер. Стоимость работ составляет 1991 рубль за одну особь.
Если собака или кошка попадает в приют и умирает там, то стоимость утилизации составляет 179,63 рублей. Тариф утвержден Главным управлением ветеринарии Омской области. В 2024 году в приюте утилизировали 185 трупов на суммы более 33 тысяч рублей, с начала нынешнего года — 42 трупа на сумму более 7,5 тысяч рублей. Отметим, что животных в приюте усыпляют только по показаниям ветеринара в случае тяжелой болезни или травмы, которая доставляет питомцу страдания.
Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области отлавливают бездомных собак и кошек. Деньги на эти цели выделяют из областного бюджета. В 2023 году сумма составила больше 26 млн рублей, а в 2024 году — больше 28,5 млн рублей. Животных ловят, отвозят в приют, стерилизуют, а после, если собака не проявляет агрессии, отпускают обратно на улицу. Агрессивные особи при этом остаются в приюте.