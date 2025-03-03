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Posted 3 марта, 14:12

Published 3 марта, 14:12

Modified 3 марта, 14:12

Updated 3 марта, 14:12

Иллюстрация

Сегодня в Омске: цены на квартиры, лучшие ветклиники и подорожание продуктов

3 марта 2025, 14:12
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Цены на квартиры в новостройках Омской области взлетели до 7,5 млн рублей

В министерстве строительства Омской области рассказали, что к началу февраля в регионе ввели в эксплуатацию почти 114 кв. м. жилья. Это лишь 12,6% от годового плана в 900 тысяч кв. м. Большая часть при этом приходится на частные дома. Цены на новостройки же продолжают расти. В феврале стоимость одного «квадрата» на первичном рынке достигла 151 тысячи рублей, что на 1,4% выше, чем месяцем ранее.

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Новость №2. Названы лучшие ветклиники Омска по отзывам в интернете

Редакция Город55 изучила отзывы владельцев животных в 2ГИС и составила рейтинг ветеринарных клиник, которые омичи считают лучшими. В топ вошли следующие ветклиники: «Пегий Пес», Shanti, «Чудо с хвостиком», Ветеринарная клиника доктора Мельниковой и «Симба».

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Новость №3. В Омске выросли цены на некоторые продукты

Аналитики зафиксировали изменение цен на некоторые продукты в Омской области на прошлой неделе, больше всего подорожали овощи, яблоки и черный чай. Например, выросла цена на картофель — он подорожал на 21,9% и стал стоить 52,63 рубля за килограмм. Также повысилась стоимость белокочанной капусты на 13,5% (48,13 руб./кг), моркови на 12,3% (50,10 руб./кг), яблок на 10,9% (165,69 руб./кг).

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