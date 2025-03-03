Сегодня в Омске: цены на квартиры, лучшие ветклиники и подорожание продуктов

В министерстве строительства Омской области рассказали, что к началу февраля в регионе ввели в эксплуатацию почти 114 кв. м. жилья. Это лишь 12,6% от годового плана в 900 тысяч кв. м. Большая часть при этом приходится на частные дома. Цены на новостройки же продолжают расти. В феврале стоимость одного «квадрата» на первичном рынке достигла 151 тысячи рублей, что на 1,4% выше, чем месяцем ранее.