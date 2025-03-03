Самозапрет на кредиты через Госуслуги: инструкция для жителей Омской области

Posted 3 марта, 09:22
Published 3 марта, 09:22
Modified 3 марта, 09:24
Updated 3 марта, 09:24
В пресс-службе регионального минцифры напомнили, что с 1 марта 2025 года на портале госуслуг заработала новая услуга. Теперь у жителей Омской области есть возможность установить самозапрет на выдачу кредитов и займов. Предполагается, что это позволит защитить граждан от растущих масштабов мошенничества и пресечь несанкционированное оформление кредитов на их имя.
Доступно два варианта самозапрета кредитов:
Установить самозапрет на кредит проще простого: для этого достаточно перейти на портал госуслуг. Установка и снятие запрета доступны в любое время и неограниченное количество раз.
План действий для решившихся на установку самозапрета на выдачу кредитов:
Добавим, что установка самозапрета не влияет на уже оформленные кредиты и не распространяется на ипотечные, образовательные и автокредиты.
Напомним, ранее Город55 рассказывал и о других законах, которые начали действовать в 2025 году. Среди них — введение туристического налога, выросшие госпошлины на разводы и смену имени и др.