Самозапрет на кредиты через Госуслуги: инструкция для жителей Омской области

В пресс-службе регионального минцифры напомнили, что с 1 марта 2025 года на портале госуслуг заработала новая услуга. Теперь у жителей Омской области есть возможность установить самозапрет на выдачу кредитов и займов. Предполагается, что это позволит защитить граждан от растущих масштабов мошенничества и пресечь несанкционированное оформление кредитов на их имя.