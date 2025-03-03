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Posted 3 марта, 09:22

Published 3 марта, 09:22

Modified 3 марта, 09:24

Updated 3 марта, 09:24

Самозапрет на выдачу кредитов можно устанавливать с 1 марта 2025

Самозапрет на кредиты через Госуслуги: инструкция для жителей Омской области

3 марта 2025, 09:22
Фото: 1MI. Самозапрет на выдачу кредитов можно устанавливать с 1 марта 2025

Омичам разрешили устанавливать самозапрет на выдачу кредитов через Госуслуги

Новая услуга заработала с 1 марта 2025 года. Объясняем, в чем ее суть.

В пресс-службе регионального минцифры напомнили, что с 1 марта 2025 года на портале госуслуг заработала новая услуга. Теперь у жителей Омской области есть возможность установить самозапрет на выдачу кредитов и займов. Предполагается, что это позволит защитить граждан от растущих масштабов мошенничества и пресечь несанкционированное оформление кредитов на их имя.

Доступно два варианта самозапрета кредитов:

  • Полный — блокировка всех видов кредитов;
  • Частичный — ограничение возможности получения кредитов дистанционно.

Установить самозапрет на кредит проще простого: для этого достаточно перейти на портал госуслуг. Установка и снятие запрета доступны в любое время и неограниченное количество раз.

План действий для решившихся на установку самозапрета на выдачу кредитов:

  • Перейдите к услуге;
  • Проверьте ваши данные (ФИО, серия и номер документа, удостоверяющего личность, ИНН);
  • Выберите вид запрета — полный или частичный;
  • Проверьте сформированное заявление (его следует подписать электронной подписью);
  • Отправьте заявление (рассмотрение происходит в течение 2 дней).

Добавим, что установка самозапрета не влияет на уже оформленные кредиты и не распространяется на ипотечные, образовательные и автокредиты.

Напомним, ранее Город55 рассказывал и о других законах, которые начали действовать в 2025 году. Среди них — введение туристического налога, выросшие госпошлины на разводы и смену имени и др.

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#Юлия Истомина#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Россия#Кредит#Новости#Запрет#Госуслуги
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