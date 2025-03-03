Проводится проверка: омский зоопарк заподозрили в нарушении закона

Posted 3 марта, 13:06
Published 3 марта, 13:06
Modified 3 марта, 13:06
Updated 3 марта, 13:06
Омская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в омском зоопарке Zooland, расположенном в ТЦ «Фестиваль», организацию заподозрили в нарушении закона о культурно-зрелищных мероприятиях с использованием животных.
Правоохранители привлекут для проверки специалистов управления Россельхознадзора по Омской области и выяснят, имеет ли зоопарк необходимую лицензию для содержания и использования животных.
Напомним, что в середине прошлого месяца капибары омского зоопарка остались без любимых лакомств — кабачков и тыкв.