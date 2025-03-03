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Posted 3 марта, 13:06

Published 3 марта, 13:06

Modified 3 марта, 13:06

Updated 3 марта, 13:06

Зоопарк Zooland

Проводится проверка: омский зоопарк заподозрили в нарушении закона

3 марта 2025, 13:06
Фото: Прокуратура Омской области. Зоопарк Zooland
Правоохранители выясняют, есть ли у зоопарка лицензия на работу.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в омском зоопарке Zooland, расположенном в ТЦ «Фестиваль», организацию заподозрили в нарушении закона о культурно-зрелищных мероприятиях с использованием животных.

Правоохранители привлекут для проверки специалистов управления Россельхознадзора по Омской области и выяснят, имеет ли зоопарк необходимую лицензию для содержания и использования животных.

Напомним, что в середине прошлого месяца капибары омского зоопарка остались без любимых лакомств — кабачков и тыкв.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Новости#Омский зоопарк
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