Прокуратура спасла жителей поселка Омский от подтопления

Генпрокуратура РФ поручила региональной прокуратуре решить проблему жителей поселка Омский, с которой к правоохранителям обратился местный житель. Дело в том, что в прошлом году по время весеннего паводка затопило участки на 16 улицах населенного пункта. Причиной этого стала плохая работа ливневок.