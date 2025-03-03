Прокуратура спасла жителей поселка Омский от подтопления

Posted 3 марта, 11:27
Published 3 марта, 11:27
Modified 3 марта, 11:27
Updated 3 марта, 11:27
Генпрокуратура РФ поручила региональной прокуратуре решить проблему жителей поселка Омский, с которой к правоохранителям обратился местный житель. Дело в том, что в прошлом году по время весеннего паводка затопило участки на 16 улицах населенного пункта. Причиной этого стала плохая работа ливневок.
Чтобы лишить местных неудобств, прокуратура внесла представление главе Омского сельского поселения. В результате на улицах поселка появилось специальное устройство, которое не позволяет произвольно сбрасывать избытки воды из резервуаров станции, а также прокопаны канавы для отвода талых вод.
Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области готовятся к приближающемуся весеннему паводку.