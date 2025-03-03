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Posted 3 марта, 11:27

Published 3 марта, 11:27

Modified 3 марта, 11:27

Updated 3 марта, 11:27

Прокуратура спасла омичей от подтопления

Прокуратура спасла жителей поселка Омский от подтопления

3 марта 2025, 11:27
Фото: 1MI. Прокуратура спасла омичей от подтопления
После вмешательства правоохранителей в поселке решили проблему с застоем воды на улицах.

Генпрокуратура РФ поручила региональной прокуратуре решить проблему жителей поселка Омский, с которой к правоохранителям обратился местный житель. Дело в том, что в прошлом году по время весеннего паводка затопило участки на 16 улицах населенного пункта. Причиной этого стала плохая работа ливневок.

Чтобы лишить местных неудобств, прокуратура внесла представление главе Омского сельского поселения. В результате на улицах поселка появилось специальное устройство, которое не позволяет произвольно сбрасывать избытки воды из резервуаров станции, а также прокопаны канавы для отвода талых вод.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области готовятся к приближающемуся весеннему паводку.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Новости#Затопления#Подтопление#Затопление#Подтопления#Затопление дорог
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