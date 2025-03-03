Праздник под угрозой: омичи чуть не остались без тюльпанов в преддверии 8 марта

1 марта сотрудники регионального Россельхознадзора не дали увезти из региона 2,5 тысячи тюльпанов. Жители Казахстана три раза пытались пересечь границу с партиями растений на собственном транспорте, но их задержали на фитосанитарных контрольных постах «Черлакский» и «Исилькуль».