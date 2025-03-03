Праздник под угрозой: омичи чуть не остались без тюльпанов в преддверии 8 марта

Posted 3 марта, 13:58
Published 3 марта, 13:58
Modified 3 марта, 13:58
Updated 3 марта, 13:58
1 марта сотрудники регионального Россельхознадзора не дали увезти из региона 2,5 тысячи тюльпанов. Жители Казахстана три раза пытались пересечь границу с партиями растений на собственном транспорте, но их задержали на фитосанитарных контрольных постах «Черлакский» и «Исилькуль».
«Граждане Казахстана пытались провезти через границу 2000 срезанных тюльпанов через МАПП „Ольховка“ и 517 горшечных растений через МАПП „Исилькуль“. У перевозчиков отсутствовали необходимые фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность груза», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Известно, что все цветы остались в Омской области, а в отношении нарушителей возбуждено административное производство по статье 10.2 КоАП РФ.
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