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Posted 3 марта, 10:39

Published 3 марта, 10:39

Modified 3 марта, 10:41

Updated 3 марта, 10:41

В Омской области будет снежно

Погода в Омске устроит неприятный сюрприз на 8 Марта

3 марта 2025, 10:39
Фото: Изображение Midjourney. В Омской области будет снежно
Омичей ждет снежная и холодная неделя.

В преддверии Международного женского дня, 8 Марта, жителей Омской области ждет ветреная и снежная погода. По прогнозу сервиса Ventusky, вечером в среду, 5 марта, на регион обрушится снегопад. Осадки будут идти вплоть до субботы, 8 марта, включительно.

Такую же погоду обещает и сервис Gismeteo. По данным синоптиков, температура воздуха в эти дни будет в пределах -3… -6 градусов днем и до -10 — ночью.

Прогноз погоды в Омске на 8 марта
Прогноз погоды в Омске на 8 марта. Фото: Ventusky

Кроме того, до конца недели облачность составит 70-100%.

Ранее синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды в Омске на ближайшие три дня. Вы можете ознакомиться с ним в нашем материале по ссылке.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Температура#Синоптики#Облачность#Международный женский день
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