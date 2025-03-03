Погода в Омске устроит неприятный сюрприз на 8 Марта

Posted 3 марта, 10:39
Published 3 марта, 10:39
Modified 3 марта, 10:41
Updated 3 марта, 10:41
В преддверии Международного женского дня, 8 Марта, жителей Омской области ждет ветреная и снежная погода. По прогнозу сервиса Ventusky, вечером в среду, 5 марта, на регион обрушится снегопад. Осадки будут идти вплоть до субботы, 8 марта, включительно.
Такую же погоду обещает и сервис Gismeteo. По данным синоптиков, температура воздуха в эти дни будет в пределах -3… -6 градусов днем и до -10 — ночью.
Кроме того, до конца недели облачность составит 70-100%.
Ранее синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды в Омске на ближайшие три дня. Вы можете ознакомиться с ним в нашем материале по ссылке.