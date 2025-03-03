От ринга до кабины: кто в Омской области претендует на шестизначную зарплату

На первом месте — бортовой механик-инструктор с зарплатой от 160 тысяч рублей. Специалиста ищет Летно-технический колледж гражданской авиации. В обязанности входит подготовка вертолета к полету, оформление документации и контроль за состоянием техники во время рейса. Также механику предстоит проводить занятия по наземной подготовке для курсантов. Чтобы получить эту должность, нужно высшее или среднее профессиональное образование и опыт работы.