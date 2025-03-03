От ринга до кабины: кто в Омской области претендует на шестизначную зарплату

Posted 3 марта, 08:39
Published 3 марта, 08:39
Modified 3 марта, 08:41
Updated 3 марта, 08:41
В Омске составили топ самых доходных вакансий, и в лидерах оказались довольно неожиданные профессии. По данным сервиса Зарплата.ру, больше всего могут заработать бортовые механики, тренеры по единоборствам и помощники машинистов.
На первом месте — бортовой механик-инструктор с зарплатой от 160 тысяч рублей. Специалиста ищет Летно-технический колледж гражданской авиации. В обязанности входит подготовка вертолета к полету, оформление документации и контроль за состоянием техники во время рейса. Также механику предстоит проводить занятия по наземной подготовке для курсантов. Чтобы получить эту должность, нужно высшее или среднее профессиональное образование и опыт работы.
Вторую строчку заняли тренеры по единоборствам. Им предлагают от 70 до 150 тысяч рублей. Вакансии открыты для тренеров по смешанным единоборствам, рукопашному бою и панкратиону. Здесь важно не только умение проводить тренировки, но и опыт в боевых искусствах.
На третьем месте по уровню дохода — линейный механик с зарплатой от 120 до 140 тысяч рублей. В обязанности входит поддержание техники в исправном состоянии, составление графиков ремонта и консультации водителей. Интересный бонус — бесплатное проживание в вагон-домах на строительных объектах, питание и оплата дороги за счет работодателя.
Помощнику машиниста в РЖД готовы платить от 90 до 110 тысяч рублей. Причем компания обещает обучить профессии с нуля — достаточно общего образования и желания учиться. В обязанности входит контроль безопасности движения и соблюдение технологии вождения. Работникам также предоставляют жилье или компенсацию аренды, медицинскую страховку и скидки на железнодорожные билеты.
Замыкает пятерку самых доходных вакансий машинист автогудронатора с зарплатой от 90 до 100 тысяч рублей. Ему предстоит управлять техникой, которая распределяет битумные материалы при дорожных работах. Для этого нужны водительские права категории «С» и свидетельство о подготовке водителя, перевозящего опасные грузы.
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