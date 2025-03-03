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Posted 3 марта, 08:39

Published 3 марта, 08:39

Modified 3 марта, 08:41

Updated 3 марта, 08:41

Кому в Омске предлагают самые высокие оклады

От ринга до кабины: кто в Омской области претендует на шестизначную зарплату

3 марта 2025, 08:39
Фото: 1MI. Кому в Омске предлагают самые высокие оклады

Стали известны самые прибыльные вакансии в Омской области

Сервис по поиску работы Зарплата.ру провел анализ доходных вакансий в Омской области.

В Омске составили топ самых доходных вакансий, и в лидерах оказались довольно неожиданные профессии. По данным сервиса Зарплата.ру, больше всего могут заработать бортовые механики, тренеры по единоборствам и помощники машинистов.

На первом месте — бортовой механик-инструктор с зарплатой от 160 тысяч рублей. Специалиста ищет Летно-технический колледж гражданской авиации. В обязанности входит подготовка вертолета к полету, оформление документации и контроль за состоянием техники во время рейса. Также механику предстоит проводить занятия по наземной подготовке для курсантов. Чтобы получить эту должность, нужно высшее или среднее профессиональное образование и опыт работы.

Вторую строчку заняли тренеры по единоборствам. Им предлагают от 70 до 150 тысяч рублей. Вакансии открыты для тренеров по смешанным единоборствам, рукопашному бою и панкратиону. Здесь важно не только умение проводить тренировки, но и опыт в боевых искусствах.

На третьем месте по уровню дохода — линейный механик с зарплатой от 120 до 140 тысяч рублей. В обязанности входит поддержание техники в исправном состоянии, составление графиков ремонта и консультации водителей. Интересный бонус — бесплатное проживание в вагон-домах на строительных объектах, питание и оплата дороги за счет работодателя.

Помощнику машиниста в РЖД готовы платить от 90 до 110 тысяч рублей. Причем компания обещает обучить профессии с нуля — достаточно общего образования и желания учиться. В обязанности входит контроль безопасности движения и соблюдение технологии вождения. Работникам также предоставляют жилье или компенсацию аренды, медицинскую страховку и скидки на железнодорожные билеты.

Замыкает пятерку самых доходных вакансий машинист автогудронатора с зарплатой от 90 до 100 тысяч рублей. Ему предстоит управлять техникой, которая распределяет битумные материалы при дорожных работах. Для этого нужны водительские права категории «С» и свидетельство о подготовке водителя, перевозящего опасные грузы.

Ранее стало известно, сколько составила средняя зарплата омича в декабре. Спойлер: цифры вас удивят.

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#Риана Дязанцева#Работа#Омск#Зарплата#Доход#Профессии#Вакансии
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