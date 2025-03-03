Опасность не миновала? В Омске на два месяца продлили режим повышенной готовности

Posted 3 марта, 08:35
Published 3 марта, 08:35
Modified 3 марта, 08:37
Updated 3 марта, 08:37
В Омской области пока не торопятся отменять ограничения и меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, с которой наш регион столкнулся весной 2020 года. В соответствии с новым опубликованным распоряжением, которое 28 февраля подписал и. о. губернатора Омской области Рустам Мингазов, режим повышенной готовности продлили еще на 2 месяца.
Действовать режим теперь будет до 27 апреля 2025 года. На это время запрещается проводить массовые мероприятия, которые организованы не региональными властями. Согласно документу, ответственность за мероприятия по предупреждению ЧС возложили на зампредседателя облправительства Алексея Ромахина.
Напомним, на неделе с 17 по 23 февраля в регионе «ковид» подтвердился у 35 человек, пятерым из них потребовалась госпитализация.