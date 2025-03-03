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Posted 3 марта, 08:35

Published 3 марта, 08:35

Modified 3 марта, 08:37

Updated 3 марта, 08:37

Режим повышенной готовности в регионе действует до конца апреля

Опасность не миновала? В Омске на два месяца продлили режим повышенной готовности

3 марта 2025, 08:35
Фото: 1MI. Режим повышенной готовности в регионе действует до конца апреля

Омичам предстоит еще два месяца жить с «коронавирусными» ограничениями

Решение о продлении режима приняли на очередном заседании оперштаба.

В Омской области пока не торопятся отменять ограничения и меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, с которой наш регион столкнулся весной 2020 года. В соответствии с новым опубликованным распоряжением, которое 28 февраля подписал и. о. губернатора Омской области Рустам Мингазов, режим повышенной готовности продлили еще на 2 месяца.

Действовать режим теперь будет до 27 апреля 2025 года. На это время запрещается проводить массовые мероприятия, которые организованы не региональными властями. Согласно документу, ответственность за мероприятия по предупреждению ЧС возложили на зампредседателя облправительства Алексея Ромахина.

Напомним, на неделе с 17 по 23 февраля в регионе «ковид» подтвердился у 35 человек, пятерым из них потребовалась госпитализация.

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#Юлия Истомина#Общество#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Новости#Ограничения#Заболеваемость#Коронавирусные ограничения
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