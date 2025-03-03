gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 07:03

Published 3 марта, 07:03

Modified 3 марта, 07:05

Updated 3 марта, 07:05

Омские муниципальные перевозчики задолжали бизнесу более 10 млн рублей

Омская прокуратура помогла бизнесу вернуть более 10 млн рублей по контрактам

3 марта 2025, 07:03
Фото: 1MI.

Омские муниципальные перевозчики задолжали бизнесу более 10 млн рублей

По данным прокуратуры Омской области, МП «Пассажирское предприятие №8» не произвело расчет в установленный срок.

В Омске после вмешательства прокуратуры предприниматели получили долгожданные деньги по контрактам, которые были выполнены еще ранее.

Проверка прокуратуры выявила, что МП «Пассажирское предприятие №8» заключило контракты с 8 юридическими лицами на поставку топлива и обслуживание транспорта. Все обязательства были выполнены в срок, однако расчет с поставщиками и подрядчиками задержался. В результате сумма долга составила более 10 млн рублей.

После проверки прокуратура направила официальное представление в адрес руководителя «Пассажирского предприятия №8», и благодаря этому задолженность была полностью погашена.

Кроме того, по инициативе прокуратуры главный бухгалтер предприятия был привлечен к административной ответственности за нарушение сроков оплаты по договорам с малым и средним бизнесом. Сумма штрафа неизвестна. Ранее стало известно, как действовать при многократном списании за проезд в общественном транспорте Омска.

В Омске подсчитали прибыль от повышения платы за проезд
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Прокуратура#Задолженность#Контракты#Административная ответственность#Пассажирское предприятие №8#Предприниматели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика