Омская прокуратура помогла бизнесу вернуть более 10 млн рублей по контрактам

Posted 3 марта, 07:03
Published 3 марта, 07:03
Modified 3 марта, 07:05
Updated 3 марта, 07:05
В Омске после вмешательства прокуратуры предприниматели получили долгожданные деньги по контрактам, которые были выполнены еще ранее.
Проверка прокуратуры выявила, что МП «Пассажирское предприятие №8» заключило контракты с 8 юридическими лицами на поставку топлива и обслуживание транспорта. Все обязательства были выполнены в срок, однако расчет с поставщиками и подрядчиками задержался. В результате сумма долга составила более 10 млн рублей.
После проверки прокуратура направила официальное представление в адрес руководителя «Пассажирского предприятия №8», и благодаря этому задолженность была полностью погашена.
Кроме того, по инициативе прокуратуры главный бухгалтер предприятия был привлечен к административной ответственности за нарушение сроков оплаты по договорам с малым и средним бизнесом. Сумма штрафа неизвестна. Ранее стало известно, как действовать при многократном списании за проезд в общественном транспорте Омска.