Омская прокуратура помогла бизнесу вернуть более 10 млн рублей по контрактам

Кроме того, по инициативе прокуратуры главный бухгалтер предприятия был привлечен к административной ответственности за нарушение сроков оплаты по договорам с малым и средним бизнесом. Сумма штрафа неизвестна. Ранее стало известно, как действовать при многократном списании за проезд в общественном транспорте Омска.