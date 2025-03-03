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Posted 3 марта, 04:21

Published 3 марта, 04:21

Modified 3 марта, 04:24

Updated 3 марта, 04:24

В 2025 году в Омской области построят 900 тысяч кв. м. нового жилья

Новостройки дорожают: сколько стоит купить квартиру в Омской области в 2025 году

3 марта 2025, 04:21
Фото: 1MI. В 2025 году в Омской области построят 900 тысяч кв. м. нового жилья

Цены на квартиры в новостройках Омской области взлетели до 7,5 млн рублей

По данным минстроя, в Омской области планируется возвести 900 тысяч кв. м. в 2025 году.

По данным министерства строительства Омской области, к началу февраля в регионе было введено в эксплуатацию почти 114 кв. м. жилья. Это лишь 12,6% от годового плана в 900 тысяч кв. м. Большая часть нового жилья — это частные дома: на них пришлось около 108 тысяч «квадратов». А вот многоквартирные дома добавили всего почти 6 тысяч кв. м.

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», цены на новостройки в самом Омске продолжают расти. В феврале стоимость одного «квадрата» на первичном рынке достигла 151 тысячи рублей, что на 1,4% выше, чем месяцем ранее. Средняя цена квартиры в новостройке составила 7,5 млн рублей при средних 53,6 кв. м.

Для сравнения, в других крупных городах России цены на новостройки либо снижались, либо оставались почти без изменений. Например, в Красноярске и Краснодаре стоимость метра упала на 3,6%, в Питере — на 0,7%. В среднем по всем городам-миллионникам цена за «квадрат» в феврале составила 180 тысяч рублей, снизившись на 0,1% за месяц.

Самые высокие цены на новостройки традиционно в Москве и Санкт-Петербурге. В феврале квадратный метр в Москве подорожал на 1,8% и стоил в среднем 397 тысяч рублей, а в Питере — 279 тысяч рублей, несмотря на небольшое снижение на 0,7%. В соседнем Новосибирске цены взлетели сразу на 5,3%, достигнув 167 тысяч рублей за «квадрат».

Эксперты связывают рост цен с тем, что после традиционного снижения в начале года застройщики снова начали активно выставлять квартиры на продажу. К тому же, Центральный Банк решил не менять ключевую ставку. Как отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, это позитивный сигнал, который временно снизил давление на рынок. Однако значительного роста спроса на новостройки эксперты не ожидают: цены будут колебаться в пределах от -1% до +1% в месяц.

Ранее стало известно, где возводят больше всего жилья, а где — меньше всего. Спойлер: на жителя Омской области приходится меньше «квадрата» в новостройках.

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#Риана Дязанцева#Омск#Цены#Новостройки#Жилищное строительство
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