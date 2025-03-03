Новостройки дорожают: сколько стоит купить квартиру в Омской области в 2025 году

По данным министерства строительства Омской области, к началу февраля в регионе было введено в эксплуатацию почти 114 кв. м. жилья. Это лишь 12,6% от годового плана в 900 тысяч кв. м. Большая часть нового жилья — это частные дома: на них пришлось около 108 тысяч «квадратов». А вот многоквартирные дома добавили всего почти 6 тысяч кв. м.