«Небесное свидание»: серп Луны и яркая Венера осветили ночное небо Омска

Posted 3 марта, 06:04
Published 3 марта, 06:04
Modified 3 марта, 06:06
Updated 3 марта, 06:06
2 марта вечером небо над Омском подарило жителям настоящую космическую красоту. В сообществе ВКонтакте «Омский планетарий» рассказали о редком явлении: в этот момент на западном горизонте появился тонкий серп нарождающейся Луны, а рядом с ним ярко сияла Венера, как золотая звезда. Планета была настолько яркой, что ее было видно даже невооруженным глазом — она словно вспыхивала на фоне темного неба.
«Прямо сейчас на западе тонкий серп Луны и справа от нее сверкающая, словно золотая, Венера», — сообщает планетарий, наблюдая это волшебное зрелище.
Небесное «свидание» поразило многих омичей, и десятки из них поделились своими фото этого уникального момента. Напомним, в последний день зимы жители Омска стали свидетелями еще одного космического чуда — северного сияния.