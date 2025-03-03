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Posted 3 марта, 06:04

Published 3 марта, 06:04

Modified 3 марта, 06:06

Updated 3 марта, 06:06

Омичи увидели уникальное космическое явление

«Небесное свидание»: серп Луны и яркая Венера осветили ночное небо Омска

3 марта 2025, 06:04
Фото: 1MI. Омичи увидели уникальное космическое явление

Омичи стали свидетелями уникального «свидания» Венеры и Луны

Удивительные кадры появились в социальных сетях.

2 марта вечером небо над Омском подарило жителям настоящую космическую красоту. В сообществе ВКонтакте «Омский планетарий» рассказали о редком явлении: в этот момент на западном горизонте появился тонкий серп нарождающейся Луны, а рядом с ним ярко сияла Венера, как золотая звезда. Планета была настолько яркой, что ее было видно даже невооруженным глазом — она словно вспыхивала на фоне темного неба.

Момент «свидания»
Момент «свидания». Фото: Сообщество ВКонтакте «Омский планетарий»
«Прямо сейчас на западе тонкий серп Луны и справа от нее сверкающая, словно золотая, Венера», — сообщает планетарий, наблюдая это волшебное зрелище.

Небесное «свидание» поразило многих омичей, и десятки из них поделились своими фото этого уникального момента. Напомним, в последний день зимы жители Омска стали свидетелями еще одного космического чуда — северного сияния.

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#Риана Дязанцева#Космос#Омск#Планетарий
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