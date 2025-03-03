«Небесное свидание»: серп Луны и яркая Венера осветили ночное небо Омска

2 марта вечером небо над Омском подарило жителям настоящую космическую красоту. В сообществе ВКонтакте «Омский планетарий» рассказали о редком явлении: в этот момент на западном горизонте появился тонкий серп нарождающейся Луны, а рядом с ним ярко сияла Венера, как золотая звезда. Планета была настолько яркой, что ее было видно даже невооруженным глазом — она словно вспыхивала на фоне темного неба.