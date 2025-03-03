«Не зацикливаюсь на „сухарях“»: Никита Серебряков высказался о победе над «Спартаком»

Posted 3 марта, 10:45
Published 3 марта, 10:45
Modified 3 марта, 10:45
Updated 3 марта, 10:45
Вчера в Москве «Авангард» обыграл местный «Спартак» со счетом 5:1, в составе «ястребов» отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьев, Константин Окулов и Алекс Грант. Надежность на последнем рубеже продемонстрировал голкипер омичей Никита Серебряков, он отразил 29 бросков по своим воротам.
В разговоре с пресс-службой клуба вратарь рассказал, что не думает о личных достижениях и ставит на первое место командный результат, а взаимопонимания с партнерами удается достичь с помощью активного общения как во время, так и вне игр.
«Я никогда не зацикливаюсь на своих „сухарях“, главное — команда победила. Делал все для этого. А „сухари“ — это просто приятные бонусы, которые у меня пока редки. Я всегда очень много общаюсь с партнерами. И не только на льду. Где‑то подсказываю им, помогаю. Иногда получается немножко эмоционально. Но я всегда так играю», — рассказал Серебряков.
Напомним, что недавно об итогах матча высказался главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Канадский специалист отметил, что «Авангард» играл против сильного соперника и уверенно вел на протяжении всего времени матча.