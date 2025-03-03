gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 10:45

Published 3 марта, 10:45

Modified 3 марта, 10:45

Updated 3 марта, 10:45

Никита Серебряков

«Не зацикливаюсь на „сухарях“»: Никита Серебряков высказался о победе над «Спартаком»

3 марта 2025, 10:45
Фото: ХК «Авангард!. Никита Серебряков
Голкипер омского клуба рассказал, что в первую очередь думает о командном результате, а не о собственных достижениях.

Вчера в Москве «Авангард» обыграл местный «Спартак» со счетом 5:1, в составе «ястребов» отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьев, Константин Окулов и Алекс Грант. Надежность на последнем рубеже продемонстрировал голкипер омичей Никита Серебряков, он отразил 29 бросков по своим воротам.

В разговоре с пресс-службой клуба вратарь рассказал, что не думает о личных достижениях и ставит на первое место командный результат, а взаимопонимания с партнерами удается достичь с помощью активного общения как во время, так и вне игр.

«Я никогда не зацикливаюсь на своих „сухарях“, главное — команда победила. Делал все для этого. А „сухари“ — это просто приятные бонусы, которые у меня пока редки. Я всегда очень много общаюсь с партнерами. И не только на льду. Где‑то подсказываю им, помогаю. Иногда получается немножко эмоционально. Но я всегда так играю», — рассказал Серебряков.

Напомним, что недавно об итогах матча высказался главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Канадский специалист отметил, что «Авангард» играл против сильного соперника и уверенно вел на протяжении всего времени матча.

«Денег много»: экс-руководитель «Авангарда» Александр Крылов вернется в КХЛ
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Авангард Омск#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика