«Можно не проснуться»: в Омске ночью введут режим НМУ первой степени опасности

Отметим, что в последний раз НМУ вводили в конце февраля. Однако жалобы на удушающие запахи от горожан появляются не только в дни действия режима «черного неба». Так, пару дней назад в паблике проекта «Дыши! Омск» омичи сообщили, что боятся оставлять окна на ночь приоткрытыми.