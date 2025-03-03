«Можно не проснуться»: в Омске ночью введут режим НМУ первой степени опасности

Posted 3 марта, 10:09
Published 3 марта, 10:09
Modified 3 марта, 10:11
Updated 3 марта, 10:11
На сайте Обь-Иртышского УГМС появилось предупреждение об объявлении режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он начнет действовать, по прогнозам синоптиков, в 21.00 3 марта и продлится до 8.00 4 марта. В этот период не будут рассеиваться в воздухе вредные примеси.
Отметим, что в последний раз НМУ вводили в конце февраля. Однако жалобы на удушающие запахи от горожан появляются не только в дни действия режима «черного неба». Так, пару дней назад в паблике проекта «Дыши! Омск» омичи сообщили, что боятся оставлять окна на ночь приоткрытыми.
«Хотели перед сном проветрить, так как на ночь уже страшно оставлять окна приоткрытыми. Можно не проснуться от ночных выбросов. Но не успели. Уже дышать нечем. Центральный район. Почему никто не принимает никаких мер. Просто травят и травят», — сообщил автор поста.
Другие омичи согласны с масштабом проблемы в городе:
«Вчера вышла на улицу, аж до рези в глазах эта вонь!»;
«Самое страшное, когда ты отравлен на столько, что уже не чувствуешь что воняет»;
«Слишком мы терпеливые. Пора уже тревогу бить, всем сообща».
Кстати, 1 марта не обошлось без вредных веществ в омском воздухе. Подробно об этом рассказываем в материале.