Метеопаты в опасности: на этой неделе омичам нужно приготовиться к новой неприятности

Posted 3 марта, 09:29
Published 3 марта, 09:29
Modified 3 марта, 09:31
Updated 3 марта, 09:31
По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии, совсем скоро ожидается повышенная активность на Солнце, из-за чего на нас обрушится магнитная буря. Это произойдет уже в ночь на среду, 5 марта.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания и изменения в ее структуре.
Магнитные бури могут оказывать значительное влияние на состояние человека. Так, метеозависимым стоит готовиться к головным болям, усталости и скачкам давления. А в зоне риска — пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.
Ранее мы писали, как в Омске обстоит ситуация с заболеваемостью. По словам медика, ежегодно люди весной начинают болеть ОРВИ чаще, чем в другие сезоны.
Кроме того, мы писали, какой будет геомагнитная обстановка в марте. Календарь опасных дат представлен в нашем материалы по ссылке ниже.