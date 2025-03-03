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Posted 3 марта, 09:29

Published 3 марта, 09:29

Modified 3 марта, 09:31

Updated 3 марта, 09:31

Метеопаты в опасности: на этой неделе омичам нужно приготовиться к новой неприятности

Метеопаты в опасности: на этой неделе омичам нужно приготовиться к новой неприятности

3 марта 2025, 09:29
Фото: Изображение Midjourney.
Ее влияние горожане могут почувствовать уже в среду.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии, совсем скоро ожидается повышенная активность на Солнце, из-за чего на нас обрушится магнитная буря. Это произойдет уже в ночь на среду, 5 марта.

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания и изменения в ее структуре.

Магнитная буря ожидается 5 марта
Магнитная буря ожидается 5 марта. Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури могут оказывать значительное влияние на состояние человека. Так, метеозависимым стоит готовиться к головным болям, усталости и скачкам давления. А в зоне риска — пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.

Ранее мы писали, как в Омске обстоит ситуация с заболеваемостью. По словам медика, ежегодно люди весной начинают болеть ОРВИ чаще, чем в другие сезоны.

Кроме того, мы писали, какой будет геомагнитная обстановка в марте. Календарь опасных дат представлен в нашем материалы по ссылке ниже.

Магнитные бури в марте 2025 года: календарь опасных дат
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#Ольга Скворцова#Наука#Омск#Земля#ОРВИ#Весна#Заболеваемость#Солнце#Магнитная буря#Магнитосфера
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