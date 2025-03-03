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Posted 3 марта, 08:00

Published 3 марта, 08:00

Modified 3 марта, 08:02

Updated 3 марта, 08:02

Стало известно, где омички рожают чаще всего

Меньше, чем в январе: за февраль в Омской области родилось только 1102 малыша

3 марта 2025, 08:00
Фото: 1MI. Стало известно, где омички рожают чаще всего

В омском минздраве сообщили, сколько детей родилось в регионе в феврале

Как и в январе, на свет появилось больше мальчиков.

В Омской области в феврале на свет появилось 1 102 малыша, из которых 672 мальчика и 430 девочек, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

В районах области родилось 67 детей. Лидером по числу новорожденных стал Исилькуль, где в последний зимний месяц появилось 20 малышей. В Тарском районе родились 16 детей, а в Черлакском — 9.

В Омске же статистика гораздо более внушительная — здесь за месяц родилось 1 035 детей. Больше всего в Городском клиническом перинатальном центре (341 новорожденный), следом идет Клинический родильный дом №6 с 339 детьми, затем Областная клиническая больница — 308 малышей, и 47 родились в Родильном доме №4.

Интересный факт: в роддоме №6 разница между количеством мальчиков и девочек оказалась самой большой — здесь врачи приняли 219 мальчиков и 120 девочек. Кроме того, акушеры омских роддомов за прошлый месяц помогли появиться на свет сразу 7 двойням.

Напомним, в январе в Омской области появилось на свет 1 132 ребенка, что немного больше, чем в последний месяц зимы и меньше, чем в конце года.

В Омской области родилась «девочка-весна»
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#Риана Дязанцева#Омск#Статистика#Дмитрий Маркелов#Новорожденные#Девочки#Мальчики
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