Меньше, чем в январе: за февраль в Омской области родилось только 1102 малыша

Posted 3 марта, 08:00
Published 3 марта, 08:00
Modified 3 марта, 08:02
Updated 3 марта, 08:02
В Омской области в феврале на свет появилось 1 102 малыша, из которых 672 мальчика и 430 девочек, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.
В районах области родилось 67 детей. Лидером по числу новорожденных стал Исилькуль, где в последний зимний месяц появилось 20 малышей. В Тарском районе родились 16 детей, а в Черлакском — 9.
В Омске же статистика гораздо более внушительная — здесь за месяц родилось 1 035 детей. Больше всего в Городском клиническом перинатальном центре (341 новорожденный), следом идет Клинический родильный дом №6 с 339 детьми, затем Областная клиническая больница — 308 малышей, и 47 родились в Родильном доме №4.
Интересный факт: в роддоме №6 разница между количеством мальчиков и девочек оказалась самой большой — здесь врачи приняли 219 мальчиков и 120 девочек. Кроме того, акушеры омских роддомов за прошлый месяц помогли появиться на свет сразу 7 двойням.
Напомним, в январе в Омской области появилось на свет 1 132 ребенка, что немного больше, чем в последний месяц зимы и меньше, чем в конце года.