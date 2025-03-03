Льготы по аренде, низкие налоги, ипотека по 5%. Как в Омске удерживают «айтишников»

Кроме того, по итогам девяти месяцев 2024 года 12 ИТ-компаний Омской области получили налоговые преференции в виде нулевой ставки по налогу на прибыль, что позволило им сэкономить 46 млн рублей. Эта мера поддержки сохранится и в 2025 году.