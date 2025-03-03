Льготы по аренде, низкие налоги, ипотека по 5%. Как в Омске удерживают «айтишников»

Posted 3 марта, 07:22
Published 3 марта, 07:22
Modified 3 марта, 07:24
Updated 3 марта, 07:24
Город55 узнал, какие меры поддержки действуют для ИТ-специалистов в Омской области в 2025 году. Информацию нашему изданию предоставили в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Компании-резиденты Омского регионального парка информационных технологий имеют возможность арендовать офисные пространства по льготным программам. Это снижает операционные расходы и создает благоприятные условия для развития.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области действует программа субсидирования основного капитала, направленная на поддержку и стимулирование роста ИТ-компаний.
С целью стимулирования и удержания специалистов в регионе установлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения:
Кроме того, по итогам девяти месяцев 2024 года 12 ИТ-компаний Омской области получили налоговые преференции в виде нулевой ставки по налогу на прибыль, что позволило им сэкономить 46 млн рублей. Эта мера поддержки сохранится и в 2025 году.
В 2024 году на региональном уровне была оказана поддержка 145 ИТ-компаниям, из них: 1 организация получила прямую финансовую поддержку; 144 компании воспользовались льготной арендой помещений, а также получили информационно-консультационные и образовательные услуги.
С целью привлечения и удержания квалифицированных кадров более 200 аккредитованных ИТ-компаний Омска предоставляют своим сотрудникам возможность получения льготной ипотеки. ИТ-специалисты в возрасте от 18 до 50 лет могут оформить ипотечный кредит по ставке до 5% годовых.
С 1 января вступила в силу программа «Научно-технологическое развитие Омской области». Одной из ее целей является увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте на 3,5% к 2030 году по сравнению с уровнем 2023 года.
В регионе также действуют следующие меры поддержки ИТ-компаний: компенсация затрат на уплату процентов по кредитам для промышленных предприятий; организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию ИТ-специальностей и снижение оттока квалифицированных кадров.
Ранее в УФНС сообщили, какие льготы действуют для военнослужащих, участвующих в спецоперации, в 2025 году.