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Posted 3 марта, 05:10

Published 3 марта, 05:10

Modified 3 марта, 05:12

Updated 3 марта, 05:12

График выплаты пенсий и других пособий в марте 2025 года

Когда ждать выплаты: график детских пособий и пенсий в Омской области на март 2025

3 марта 2025, 05:10
Фото: 1MI. График выплаты пенсий и других пособий в марте 2025 года

Омичам рассказали, когда в марте 2025 года придут детские пособия и пенсии

Всех ожидающих пенсии в этом месяце ждет «неприятный» сюрприз.

Жителям Омской области рассказали, когда в первый весенний месяц 2025 года будут перечислены различные социальные выплаты за февраль. Графиком поделились в Омском отделении Социального фонда России.

3 марта 2025 года будут зачислены на банковские счета:

  • Единое пособие;
  • Пособие по ухода за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан;
  • Выплаты в связи с рождением ребенка.

5 марта 2025 года:

  • Ежемесячная выплата из средств маткапитала.

6 и 7 марта 2025 года:

  • Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам.

7, 14 и 21 марта 2025 года:

  • Пенсии и ряд других выплат в банки.

Получателей страховой пенсии в марте ждет неприятный сюрприз. Ее размер будет меньше чем в феврале. Дело в том, что в прошлом месяце было дополнительное перечисление доиндексации за январь в размере 2,2%.

Ранее Город55 писал, что пенсионеры в Омской области получают выплаты почти меньше всех остальных регионов России. Прожиточный минимум пенсионера в нашем регионе на 2025 год составляет 13 268 рублей. Столько же — в Республике Чувашия, Оренбургской и Курской областях.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Пенсионеры#Пенсия#Новости#Социальный фонд#Детские пособия
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