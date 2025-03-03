Когда ждать выплаты: график детских пособий и пенсий в Омской области на март 2025

Posted 3 марта, 05:10
Published 3 марта, 05:10
Modified 3 марта, 05:12
Updated 3 марта, 05:12
Жителям Омской области рассказали, когда в первый весенний месяц 2025 года будут перечислены различные социальные выплаты за февраль. Графиком поделились в Омском отделении Социального фонда России.
3 марта 2025 года будут зачислены на банковские счета:
5 марта 2025 года:
6 и 7 марта 2025 года:
7, 14 и 21 марта 2025 года:
Получателей страховой пенсии в марте ждет неприятный сюрприз. Ее размер будет меньше чем в феврале. Дело в том, что в прошлом месяце было дополнительное перечисление доиндексации за январь в размере 2,2%.
Ранее Город55 писал, что пенсионеры в Омской области получают выплаты почти меньше всех остальных регионов России. Прожиточный минимум пенсионера в нашем регионе на 2025 год составляет 13 268 рублей. Столько же — в Республике Чувашия, Оренбургской и Курской областях.