Как правильно выбрать застройщика, чтобы не остаться без жилья

Posted 3 марта, 10:53
Published 3 марта, 10:53
Modified 3 марта, 10:55
Updated 3 марта, 10:55
Выбрать добропорядочного застройщика можно, тщательно проверив компанию. Это поможет минимизировать риски банкротства компании, долгостроя или недостроя и, соответственно, потери средств со стороны участника долевого строительства.
В ходе проверки застройщика следует обращать внимание на репутацию компании, наличие всех необходимых разрешений, лицензий и гарантий, а также на прозрачность деятельности компании и соблюдение сроков строительства.
В первую очередь имеет смысл проверить финансовое положение застройщика: в частности, соотношение прибыли, убытка и задолженности поможет понять, располагает ли застройщик достаточным количеством средств для завершения строительства.
Кроме того, прежде чем выбрать ту или иную компанию-застройщика, желательно проверить судебную историю организации — так можно получить представление о том, насколько задерживаются сроки строительства дома, возвращаются ли деньги в полном объеме при расторжении договора и т. д.
У застройщика, которого вы планируете выбрать, должны быть в наличии все необходимые документы:
Компания должна быть готова вам их предоставить по первому требованию — это может стать одним из ключевых показателей надежности застройщика.
Еще одним показателем надежности и порядочности застройщика является готовность банков его кредитовать. Чем больше финансово-кредитных учреждений кредитует выбранный объект недвижимости, тем надежнее компания, так как при аккредитации банки скрупулезно проверяют финансовое состояние застройщика.
Если вы планируете выбрать надежного застройщика, вам будет полезно ознакомиться с его сайтом. На онлайн-ресурсе, помимо ярких фотографий ЖК и описаний его преимуществ должна быть также информация о компании:
Чтобы выбрать застройщика, опираясь, в числе прочего, на отзывы о нем, не стоит читать отзывы только на сайте компании, поскольку там они могут быть не вполне корректными. Лучше всего будет поискать отзывы застройщике на тематических форумах или в группах социальных сетей. Там же можно поинтересоваться, что другие думают о выбранном вами застройщике, а также пообщаться с людьми, ранее купившими квартиры в новостройках этой компании. Такой подход поможет оценить качество строительства прошлых объектов и узнать о возможных проблемах и недочетах.
В таблице ниже мы собрали сервисы и организации, с помощью которых можно проверить застройщиков и новостройки и получить достоверную первичную информацию о них.
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Название и сайт организации
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Какую информацию можно получить
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здесь можно узнать основную информацию о компании
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на этом онлайн-ресурсе можно проверить зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ)
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электронная база данных, содержащая сведения о судебных делах, рассматриваемых арбитражными судами
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база споров с гражданами и административных споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции
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база споров с гражданами и административных споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции по Москве
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Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридического лица
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федеральный информационный ресурс, в котором содержатся сведения о деятельности юрлиц и ИП, а также информация о банкротстве организаций
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база исполнительных производств, из которой можно получить сведения о неисполненных судебных решениях
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здесь можно узнать, есть ли у организации налоговая задолженность
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информация о всех, кто имеет право на строительство многоквартирных домов
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единый реестр проблемных застройщиков
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Комитет государственного строительного надзора города Москвы
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на этом ресурсе можно ознакомиться с оформленными разрешениями на строительство
Теперь вы знаете, с какой информацией желательно ознакомиться, чтобы выбрать действительно надежного застройщика с хорошей репутацией и не опасаться за свои деньги и нервы.