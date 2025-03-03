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Posted 3 марта, 10:53

Published 3 марта, 10:53

Modified 3 марта, 10:55

Updated 3 марта, 10:55

Как выбрать застройщика, чтобы не остаться без жилья и без денег

Как правильно выбрать застройщика, чтобы не остаться без жилья

3 марта 2025, 10:53
Фото: Изображение Midjourney. Как выбрать застройщика, чтобы не остаться без жилья и без денег
Как выбрать застройщика? Это очень важный этап в приобретении квартиры в новостройке, так как именно компания-застройщик отвечает за качество жилья, соблюдение сроков строительства, правильность оформления документов и др. Из этой статьи вы узнаете, каким образом можно проверить застройщика.

Зачем проверять застройщика

Выбрать добропорядочного застройщика можно, тщательно проверив компанию. Это поможет минимизировать риски банкротства компании, долгостроя или недостроя и, соответственно, потери средств со стороны участника долевого строительства.

Проверка застройщика поможет снизить риски потери средств как участника долевого строительства
Проверка застройщика поможет снизить риски потери средств как участника долевого строительства. Фото: Изображение Midjourney

На что обратить особое внимание при выборе застройщика

В ходе проверки застройщика следует обращать внимание на репутацию компании, наличие всех необходимых разрешений, лицензий и гарантий, а также на прозрачность деятельности компании и соблюдение сроков строительства.

Репутация и финансовые показатели: что важно проверить

В первую очередь имеет смысл проверить финансовое положение застройщика: в частности, соотношение прибыли, убытка и задолженности поможет понять, располагает ли застройщик достаточным количеством средств для завершения строительства.

Кроме того, прежде чем выбрать ту или иную компанию-застройщика, желательно проверить судебную историю организации — так можно получить представление о том, насколько задерживаются сроки строительства дома, возвращаются ли деньги в полном объеме при расторжении договора и т. д.

Какие документы должны быть у застройщика

У застройщика, которого вы планируете выбрать, должны быть в наличии все необходимые документы:

  • разрешение на строительство;
  • проектная декларация;
  • информация о земле, на которой ведется строительство;
  • источники финансирования и др.

Компания должна быть готова вам их предоставить по первому требованию — это может стать одним из ключевых показателей надежности застройщика.

У застройщика, которого вы планируете выбрать, должны быть в наличии все необходимые документы
У застройщика, которого вы планируете выбрать, должны быть в наличии все необходимые документы. Фото: Изображение Midjourney

Как аккредитация в банках подтверждает надежность застройщика

Еще одним показателем надежности и порядочности застройщика является готовность банков его кредитовать. Чем больше финансово-кредитных учреждений кредитует выбранный объект недвижимости, тем надежнее компания, так как при аккредитации банки скрупулезно проверяют финансовое состояние застройщика.

Что должен содержать сайт застройщика

Если вы планируете выбрать надежного застройщика, вам будет полезно ознакомиться с его сайтом. На онлайн-ресурсе, помимо ярких фотографий ЖК и описаний его преимуществ должна быть также информация о компании:

  • сканы документов, тип договора, по которому продаются квартиры;
  • сведения об объектах и ходе строительства;
  • а также контактная информация, включая юридический и фактический адреса, телефоны, электронная почта, ИНН и ОГРН.

Где найти правдивые отзывы о застройщиках

Чтобы выбрать застройщика, опираясь, в числе прочего, на отзывы о нем, не стоит читать отзывы только на сайте компании, поскольку там они могут быть не вполне корректными. Лучше всего будет поискать отзывы застройщике на тематических форумах или в группах социальных сетей. Там же можно поинтересоваться, что другие думают о выбранном вами застройщике, а также пообщаться с людьми, ранее купившими квартиры в новостройках этой компании. Такой подход поможет оценить качество строительства прошлых объектов и узнать о возможных проблемах и недочетах.

Чтобы выбрать застройщика, опираясь, в числе прочего, на отзывы о нем
Чтобы выбрать застройщика, опираясь, в числе прочего, на отзывы о нем. Фото: Изображение Midjourney

Сервисы для проверки застройщика

В таблице ниже мы собрали сервисы и организации, с помощью которых можно проверить застройщиков и новостройки и получить достоверную первичную информацию о них.

Название и сайт организации

Какую информацию можно получить

Единый реестр юридических лиц

здесь можно узнать основную информацию о компании

Росреестр

на этом онлайн-ресурсе можно проверить зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ)

Картотека арбитражных дел

электронная база данных, содержащая сведения о судебных делах, рассматриваемых арбитражными судами

ГАС «Правосудие»

база споров с гражданами и административных споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции

Мосгорсуд

база споров с гражданами и административных споров, рассматриваемых в судах общей юрисдикции по Москве

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридического лица

федеральный информационный ресурс, в котором содержатся сведения о деятельности юрлиц и ИП, а также информация о банкротстве организаций

ФССП России

база исполнительных производств, из которой можно получить сведения о неисполненных судебных решениях

Сервис ФНС для проверки наличия задолженности по налогам

здесь можно узнать, есть ли у организации налоговая задолженность

Единый реестр застройщиков

информация о всех, кто имеет право на строительство многоквартирных домов

Реестр проблемных застройщиков

единый реестр проблемных застройщиков

Комитет государственного строительного надзора города Москвы

на этом ресурсе можно ознакомиться с оформленными разрешениями на строительство

Теперь вы знаете, с какой информацией желательно ознакомиться, чтобы выбрать действительно надежного застройщика с хорошей репутацией и не опасаться за свои деньги и нервы.

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#Питиримова Ольга#Общество#Недвижимость#Омск#Застройщик#Жилье#Ипотека#Долевое строительство
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