Как правильно выбрать застройщика, чтобы не остаться без жилья

Чтобы выбрать застройщика, опираясь, в числе прочего, на отзывы о нем, не стоит читать отзывы только на сайте компании, поскольку там они могут быть не вполне корректными. Лучше всего будет поискать отзывы застройщике на тематических форумах или в группах социальных сетей. Там же можно поинтересоваться, что другие думают о выбранном вами застройщике, а также пообщаться с людьми, ранее купившими квартиры в новостройках этой компании. Такой подход поможет оценить качество строительства прошлых объектов и узнать о возможных проблемах и недочетах.