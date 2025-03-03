«И я, и котик довольны операцией»: народный рейтинг лучших ветклиник Омска

Posted 3 марта, 07:19
Published 3 марта, 07:19
Modified 3 марта, 07:21
Updated 3 марта, 07:21
В областном центре десятки ветклиник предлагают услуги, чтобы вылечить питомца. И редакция Город55 изучила в 2ГИС отзывы владельцев животных, чтобы узнать, где врачи смогли вылечит их «друга семьи».
Открывает ТОП ветеринарных клиник учреждение на улице 5-я Линия, 158. Она, судя по 2ГИС, получает от жителей и гостей Омска 5 баллов. Об этой клинике не оставлено ни одного плохого отзыва.
«Периодически посещаем данную клинику с моим котиком. Здесь работают профессионалы своего дела, бережно относящиеся к каждому питомцу. Елена Леонидовна чудесный врач, золотые руки. Ни один вопрос не останется без ответа, объяснит, подскажет, предупредит. Ее помощник Алексей найдет подход к любому питомцу. Спасибо вам за чуткое отношение к животным», — рассказала горожанка Анастасия.
«Делали в августе собаке операцию по пластике вульвы, долго искали клинику, многие отказывали. Пришли на консультацию в „Пегий пес“. Елена Леонидовна — квалифицированный врач, все объяснила, успокоила, и мы решились на операцию. Операция была сделана грамотно и ювелирно. Неделю провели в стационаре, всем очень довольны. Хорошая клиника», — написала Елена в сентябре 2024 года.
Еще одним учреждением с высокой оценкой, в которых оказывают медицинскую помощь животным, стала ветклиника, расположенная на 24-й Северной, 218 к1, что в Центральном округе. Горожане оставили 76 отзывов и, судя по рейтингу, почти все они положительные.
«Самая лучшая ветклиника в Омске, внутри очень красиво, и я, и котик очень довольны проведенной операцией. Очень рекомендую именно эту клинику», — написала Анастасия.
«Очень довольны посещением этой клиники. Здесь животных тщательно осматривают и относятся к каждому с большим вниманием. Врач профессионально отвечает на все вопросы, даже те, которые могут показаться глупыми».
Негативный отзыв об этом клинике оставил только один человек.
«Записали кошку на ежегодную прививку в эту клинику. Помимо этого, хотели, чтобы питомца осмотрел врач. Мы заметили у кошки шишки на теле и не знали, что это. В клинике врач отсутствовал, а медсестра абсолютно не компетентна, предполагала глупые версии по поводу шишек. Я спросила, точно ли нам можно ставить прививку, она не увидела никаких противопоказаний. После этого врач, не видя нашу кошку, задавал вопросы по мессенджеру, и на основании наших ответов сделал вывод без анализов и исследований, что это жировики. И с ними ничего не надо делать. В итоге былина приеме в другой клинике, где опытный врач сразу определил, что у кошки больные почки. И прививка ей была противопоказана, потому что это дополнительная нагрузка на уже больной и ослабленный организм», — рассказала Екатерина прошлой осенью.
Данное учреждение расположено на улице Мельничной, 87к1, оно получает от омичей 4,9 балла.
«Самая лучшая клиника и самые грамотные специалисты! Трепетное отношение к братьям нашим меньшим!».
«Всегда пользуюсь услугами данной клиники (покупаю корм, наполнитель, игрушки, делали стерилизацию, стрижку котику). Теперь пришлось обратиться за лечением. Помощь оказали. Все хорошо с питомцем. Спасибо вам».
Но такое мнение разделили не все.
«"Спасибо», что чуть не угробили кошку. Есть фото заключения от другой клиники и раны, которая появилась во время операции. Не рекомендую!».
«Тесное помещение, но вежливые доктора. Много слов. Много денег. По факту польза от обращения нашему питомцу минимальна. На таком уровне я могу лечить и сама», — написала Наталья.
Ветклиника, расположенная на Богдана Хмельницкого, 182, получает также высокую оценку. Всего омичи оставили 130 отзывов.
«Хотим поблагодарить доктора за то, что наша собака поправилась! Мы выполняли все данные ею рекомендации по лечению, и буквально через десять дней питомец выздоровел. Доктор идеально к нему относилась, была аккуратной и внимательной. В других клиниках не видели обращения ветеринаров лучше! На ее рабочем месте все было отлично, вопросов к чистоте у нас нет».
«Привозили своего кота на кастрацию, первый раз в вашей ветклинике. Все понравилось, хорошее отношение к животным. Все аккуратно сделали, рассказали инструкцию по уходу после операции, когда приехали забирать кота, он уже был в сознании и под присмотром».
Несмотря на высокую оценку, нашлись и противоположные мнения.
«Не рекомендую данную клинику, были на УЗИ по беременности, сказали что из двух плодов один живой, второй мертвый. Проконсультировал хирург, сказал, что подождали пока, но в итоге на следующий день второй плод погиб. После УЗИ нам не дали никакой бумажки, не дали рекомендации», — заявила Анастасия в феврале этого года.
«Ужасная клиника. Приводили кошку на УЗИ, врач сказала, что весь кишечник чист, желудок чист. Приходим к другому врачу, он моментально руками нащупывает инородный предмет, делаем УЗИ (в кишечнике скопление каловых масс и газов) и рентген для подтверждения — действительно инородный предмет. Если не хотите, чтобы ваше животное умерло по халатности „врачей“, то лучше в клинику доктора Мельниковой не обращаться!».
Замыкает ТОП ветклиник Омска «Симба», получившая от горожан 4,9 баллов. Находится данное учреждение на улице Звездова. Многие остались очень довольны работой здешних специалистов.
«Ричи убрали грыжу, где-то за полтора часа. До полного сознания тут полежал, а как оклемался мы домой поехали. За подробные советы по уходу и прописанный комплекс витаминов спасибо, потихоньку восстанавливаемся», — сообщил Егор.
«У нашей собаки появились странные покраснения по всему телу, и мы поехали в „Симбу“. За час до закрытия приняли в порядке очереди, сразу на приеме взяли все анализы, и результат по ним был через 25 минут. Оказался аллергический дерматит, назначили лечение и специальное питание. Сыпь постепенно уходит, уже почти незаметна, спасибо».
Однако не обошлось и без отрицательных комментариев.
«Были записаны на прививку собаке, про нас просто забыли, хотя записались за неделю. И по итогу гогда мы подошли, нужной вакцины не оказалось в наличии».
«Супер непрофессионалы, угробили кошку, из-за них и из-за их желания наживы мы потеряли члена семьи. Наш питомец умер из-за вашей глупости и бездарности».
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