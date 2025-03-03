«И я, и котик довольны операцией»: народный рейтинг лучших ветклиник Омска

Еще одним учреждением с высокой оценкой, в которых оказывают медицинскую помощь животным, стала ветклиника, расположенная на 24-й Северной, 218 к1, что в Центральном округе. Горожане оставили 76 отзывов и, судя по рейтингу, почти все они положительные.