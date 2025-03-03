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Posted 3 марта, 03:47

Published 3 марта, 03:47

Modified 3 марта, 03:49

Updated 3 марта, 03:49

Хоценко анонсировал старт реализации инициативных проектов в Омской области

Хоценко дал старт инициативам жителей: что будут строить в Омской области в 2025 году

3 марта 2025, 03:47
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области.

Хоценко анонсировал старт реализации инициативных проектов в Омской области

По данным пресс-службы правительства Омской области, конкурсной комиссией определено 45 победителей.

Губернатор Омской области объявил о старте реализации проектов, предложенных омичами. Правительство области уже распределило деньги между районами на воплощение 45 проектов, которые победили в конкурсе. Все эти идеи будут реализованы в 2025 году.

Среди проектов-победителей есть самые разные инициативы:

  • 11 проектов посвятят обновлению памятников и мемориалов в честь юбилея Великой Победы;
  • Особое внимание уделят благоустройству пляжей и зон отдыха у воды — на каждый такой проект выделили по 5 млн рублей вместо прежних 3 млн. Всего профинансируют 5 таких проектов;
  • В планах также строительство новых детских и спортивных площадок, ремонт дорог и тротуаров;
  • Запланировано благоустройство территорий рядом с ДК, школами и детскими садами;
  • Кроме того, появятся новые молодежные центры и пространства.

Губернатор подчеркнул, что проекты были выбраны не случайно:

«Местные жители приняли самое активное участие в создании и выдвижении этих инициатив, теперь наша задача — качественно реализовать их идеи и пожелания», — прокомментировал Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Следить за тем, как продвигаются работы, можно на сайте «Открытый бюджет Омской области».

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#Риана Дязанцева#Омск#Благоустройство#Омская область#Губернатор#Проект#Проекты#Инициатива
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