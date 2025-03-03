Хоценко дал старт инициативам жителей: что будут строить в Омской области в 2025 году

Posted 3 марта, 03:47
Published 3 марта, 03:47
Modified 3 марта, 03:49
Updated 3 марта, 03:49
Губернатор Омской области объявил о старте реализации проектов, предложенных омичами. Правительство области уже распределило деньги между районами на воплощение 45 проектов, которые победили в конкурсе. Все эти идеи будут реализованы в 2025 году.
Среди проектов-победителей есть самые разные инициативы:
Губернатор подчеркнул, что проекты были выбраны не случайно:
«Местные жители приняли самое активное участие в создании и выдвижении этих инициатив, теперь наша задача — качественно реализовать их идеи и пожелания», — прокомментировал Губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Следить за тем, как продвигаются работы, можно на сайте «Открытый бюджет Омской области».