Грозит до 15 лет: омича отправят под суд за изнасилование, совершенное 24 года назад

По данным следователей, осенью мужчина встретил на улице Карпинского в Старом Кировске 17-летнюю девушку. Омич, который ранее дважды был судим за изнасилование, избил и изнасиловал несовершеннолетнюю. Задержать его сразу после преступления не удалось, так как мужчина покинул территорию РФ. За рубежом омич скрывался 24 года и вернулся только в сентябре 2024-го. Тогда-то его и задержали и заключили под стражу.