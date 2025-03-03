gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 06:38

Published 3 марта, 06:38

Modified 3 марта, 06:40

Updated 3 марта, 06:40

Преступление было совершено в 2000 году

Грозит до 15 лет: омича отправят под суд за изнасилование, совершенное 24 года назад

3 марта 2025, 06:38
Фото: gorod55.ru. Преступление было совершено в 2000 году

Дело омича, подозреваемого в изнасиловании 17-летней девушки, рассмотрят в суде

Преступление было совершено еще осенью 2000 года.

В Омске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования несовершеннолетней девушки. Речь идет о случае, который произошел еще в сентябре 2000 года.

По данным следователей, осенью мужчина встретил на улице Карпинского в Старом Кировске 17-летнюю девушку. Омич, который ранее дважды был судим за изнасилование, избил и изнасиловал несовершеннолетнюю. Задержать его сразу после преступления не удалось, так как мужчина покинул территорию РФ. За рубежом омич скрывался 24 года и вернулся только в сентябре 2024-го. Тогда-то его и задержали и заключили под стражу.

Материалы уголовного дела в настоящий момент направлены в суд для рассмотрения. За совершенное преступление 58-летнему мужчину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в конце января в СИЗО за подобное, также давнее, преступление был отправлен 60-летний мужчина. Ради сокрытия совершенного он задушил свою жертву.

Судимый за изнасилование: кем оказался омич, подозреваемый в убийстве москвички
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Задержание#Следственный комитет#Изнасилование#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика