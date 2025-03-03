Грозит до 15 лет: омича отправят под суд за изнасилование, совершенное 24 года назад

Posted 3 марта, 06:38
Published 3 марта, 06:38
Modified 3 марта, 06:40
Updated 3 марта, 06:40
В Омске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования несовершеннолетней девушки. Речь идет о случае, который произошел еще в сентябре 2000 года.
По данным следователей, осенью мужчина встретил на улице Карпинского в Старом Кировске 17-летнюю девушку. Омич, который ранее дважды был судим за изнасилование, избил и изнасиловал несовершеннолетнюю. Задержать его сразу после преступления не удалось, так как мужчина покинул территорию РФ. За рубежом омич скрывался 24 года и вернулся только в сентябре 2024-го. Тогда-то его и задержали и заключили под стражу.
Материалы уголовного дела в настоящий момент направлены в суд для рассмотрения. За совершенное преступление 58-летнему мужчину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в конце января в СИЗО за подобное, также давнее, преступление был отправлен 60-летний мужчина. Ради сокрытия совершенного он задушил свою жертву.