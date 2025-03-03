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Posted 3 марта, 04:57

Published 3 марта, 04:57

Modified 3 марта, 04:59

Updated 3 марта, 04:59

Майкл Маклауд

Главный тренер «Авангарда» Буше рассказал о травме Маклауда в матче со «Спартаком»

3 марта 2025, 04:57
Фото: ХК «Авангард». Майкл Маклауд
Из-за повреждения канадский форвард не вышел на лед в третьем периоде.

Вчера в Москве прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и местным «Спартаком». Омичи одержали победу со счетом 5:1, в составе «ястребов» отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьев, Константин Окулов и Алекс Грант.

К сожалению, не обошлось без травм. Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд получил повреждение по ходу встречи и не смог сыграть в третьем периоде. На послематчевой пресс-конференции инцидент прокомментировал главный тренер «ястребов» Ги Буше.

«Маклауд пропустил третий период не из-за проблем с плечом, там что-то другое. Решили перестраховаться, счёт позволял. Будем надеяться, что завтра уже появится какое-то четкое понимание», — рассказал Ги Буше.

На вопрос о том, выйдет ли на лед нападающий Владимир Ткачев, попавший в состав на выезд, специалист ответил, что не заглядывает далеко вперед и будет отталкиваться от того, что скажут врачи.

«Я полностью фокусируюсь на том, что происходит здесь и сейчас. Сегодня мы готовились к встрече со „Спартаком“ с учетом тех игроков, которыми мы можем распоряжаться. Посмотрим, что будет завтра, что принесет новый день. Возможно, будут какие-то микротравмы. Далеко в будущее мы не заглядываем, мы полностью фокусируемся на том, что происходит сейчас, и двигаемся от одного дня к следующему», — добавил он.

Напомним, что после возвращения в состав «Авангарда» Рида Буше команду покинул защитник Райан Меркли. Сначала он оказался в запасе, а затем расторг контракт с клубом «по семейным обстоятельствам».

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