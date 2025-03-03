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Posted 3 марта, 05:20

Published 3 марта, 05:20

Modified 3 марта, 05:22

Updated 3 марта, 05:22

Омская область запустит санавиацию для удаленных территорий

Экстренная помощь с воздуха: Омская область выделит 110,3 млн рублей на санавиацию

3 марта 2025, 05:20
Фото: 1MI. Омская область запустит санавиацию для удаленных территорий

Омская область выделит более 110 млн рублей на спасение жизней в воздухе

Заказчиком выступает Областная клиническая больница.

В Омской области выделили 110 323 885,99 рублей на развитие санитарной авиации, чтобы быстро доставлять пациентов и врачей в отдаленные районы. Для этого Областная клиническая больница объявила тендер на выполнение авиационных работ. На эти средства планируется организовать перевозки пациентов, медицинских специалистов, а также доставку лекарств и медицинского оборудования в труднодоступные места.

Санавиация будет использоваться не только для экстренной транспортировки тяжелобольных, но и для плановых медосмотров и диспансеризации жителей удаленных поселков. Кроме того, вертолеты будут возвращать домой пациентов, которых ранее эвакуировали для лечения в городские больницы.

Стоимость одного летного часа (60 минут полетного времени) оценили в 345 тысяч рублей. Прием заявок на участие в тендере уже начался и продлится до 11 марта, а победителя определят 13 марта. Компания, которая выиграет контракт, должна будет обеспечить вылеты по заявкам до 25 декабря 2025 года.

Требования к вертолетам довольно строгие: это должна быть техника российского производства, выпущенная не ранее 2014 года, с дальностью полета не менее 700 километров. Вертолет должен вмещать не менее восьми человек из числа медперсонала и сопровождающих, а также иметь два места для пациентов на носилках. Ранее стало известно, какие вирусы грозят омичам этой весной.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Областная клиническая больница#Тендер#Санитарная авиация
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