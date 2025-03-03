Экстренная помощь с воздуха: Омская область выделит 110,3 млн рублей на санавиацию

Требования к вертолетам довольно строгие: это должна быть техника российского производства, выпущенная не ранее 2014 года, с дальностью полета не менее 700 километров. Вертолет должен вмещать не менее восьми человек из числа медперсонала и сопровождающих, а также иметь два места для пациентов на носилках. Ранее стало известно, какие вирусы грозят омичам этой весной.