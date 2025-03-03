«Денег много»: экс-руководитель «Авангарда» Александр Крылов вернется в КХЛ

Эта новость быстро распространилась в хоккейных кругах, прокомментировал ее даже сам Александр Крылов. В разговоре с «Матч ТВ» менеджер заявил, что ничего не знает о слухах про свое возвращение в КХЛ, но при этом не будет опровергать возможность такого исхода.