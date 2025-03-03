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Posted 3 марта, 09:27

Published 3 марта, 09:27

Modified 3 марта, 17:19

Updated 3 марта, 17:19

Александр Крылов

«Денег много»: экс-руководитель «Авангарда» Александр Крылов вернется в КХЛ

3 марта 2025, 09:27
Фото: ХК «Авангард». Александр Крылов
Под его руководством «ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина, Крылов покинул «Авангард» после его возвращения в Омск.

Хоккейный эксперт Алексей Шевченко сообщил в своем телеграм-канале, что бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов возвращается в КХЛ. По его информации, Крылов будет руководить китайским «Куньлунем».

«Александр Крылов возвращается в КХЛ. Он будет руководить Куньлунем. Денег много», — коротко и без подробностей сделки пишет Шевченко.

Эта новость быстро распространилась в хоккейных кругах, прокомментировал ее даже сам Александр Крылов. В разговоре с «Матч ТВ» менеджер заявил, что ничего не знает о слухах про свое возвращение в КХЛ, но при этом не будет опровергать возможность такого исхода.

«Не знаю, о чем пишут в Telegram‑каналах. Я возвращаюсь в КХЛ и возглавляю „Куньлунь“? Ничего об этом не знаю, но и опровергать не буду. Я сейчас занимаюсь своими проектами. Несколько из них связаны с Китаем. Из „Куньлуня“ можно сделать очень сильную команду», — считает Крылов.

Он также подчеркнул, что команда должна играть на своей родине.

«Мне очевидно, что она должна играть в Китае. Учтите, что там нет лимита на легионеров», — добавил экс-руководитель «Авангарда».

Напомним, что сейчас хоккейную команду из Китая тренирует Михаил Кравец, который ранее работал в Омске. Под его руководством «ястребы» провели полтора сезона, но в марте 2024 года тренера отправили в отставку после поражения от «Локомотива» с разгромным счетом 0:7 во втором домашнем матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

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