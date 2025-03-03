«Денег много»: экс-руководитель «Авангарда» Александр Крылов вернется в КХЛ

Posted 3 марта, 09:27
Published 3 марта, 09:27
Modified 3 марта, 17:19
Updated 3 марта, 17:19
Хоккейный эксперт Алексей Шевченко сообщил в своем телеграм-канале, что бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов возвращается в КХЛ. По его информации, Крылов будет руководить китайским «Куньлунем».
«Александр Крылов возвращается в КХЛ. Он будет руководить Куньлунем. Денег много», — коротко и без подробностей сделки пишет Шевченко.
Эта новость быстро распространилась в хоккейных кругах, прокомментировал ее даже сам Александр Крылов. В разговоре с «Матч ТВ» менеджер заявил, что ничего не знает о слухах про свое возвращение в КХЛ, но при этом не будет опровергать возможность такого исхода.
«Не знаю, о чем пишут в Telegram‑каналах. Я возвращаюсь в КХЛ и возглавляю „Куньлунь“? Ничего об этом не знаю, но и опровергать не буду. Я сейчас занимаюсь своими проектами. Несколько из них связаны с Китаем. Из „Куньлуня“ можно сделать очень сильную команду», — считает Крылов.
Он также подчеркнул, что команда должна играть на своей родине.
«Мне очевидно, что она должна играть в Китае. Учтите, что там нет лимита на легионеров», — добавил экс-руководитель «Авангарда».
Напомним, что сейчас хоккейную команду из Китая тренирует Михаил Кравец, который ранее работал в Омске. Под его руководством «ястребы» провели полтора сезона, но в марте 2024 года тренера отправили в отставку после поражения от «Локомотива» с разгромным счетом 0:7 во втором домашнем матче четвертьфинала Кубка Гагарина.