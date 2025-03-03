Часть улицы Рабиновича в Омске перекроют до лета 2026 года. Объясняем, почему

Posted 3 марта, 04:01
Published 3 марта, 04:01
Modified 3 марта, 04:03
Updated 3 марта, 04:03
Региональная Госавтоинспекция напомнила омичам о введенных с 3 марта ограничениях на одной из центральных улиц. С 00.00 3 марта 2025 года по 23.59 31 мая 2026 года транспорт не сможет проехать на участке дороги по улице Рабиновича.
Запрет касается участка от Госпитальной до здания на Булатова, 105 (здесь находится Клинический медико-хирургический корпус). В качестве возможных вариантов объезда горожанам предлагают пользоваться улицами Госпитальная, Яковлева и Гусарова.
О продолжительном перекрытии попросил «Омскоблстройзаказчик». Дело в том, что на Булатова должна развернуться стройка нового корпуса Клинического медико-хирургического центра. Сначала будут проводиться инженерные изыскания, а потом возводиться сам объект.