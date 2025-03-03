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Posted 3 марта, 04:01

Published 3 марта, 04:01

Modified 3 марта, 04:03

Updated 3 марта, 04:03

В Омске до лета 2026 года перекроют часть центральной улицы

Часть улицы Рабиновича в Омске перекроют до лета 2026 года. Объясняем, почему

3 марта 2025, 04:01
Фото: 1MI.

В Омске до лета 2026 года перекроют часть центральной улицы

Дорога стала недоступна для омичей, начиная с сегодняшней ночи.

Региональная Госавтоинспекция напомнила омичам о введенных с 3 марта ограничениях на одной из центральных улиц. С 00.00 3 марта 2025 года по 23.59 31 мая 2026 года транспорт не сможет проехать на участке дороги по улице Рабиновича.

Запрет касается участка от Госпитальной до здания на Булатова, 105 (здесь находится Клинический медико-хирургический корпус). В качестве возможных вариантов объезда горожанам предлагают пользоваться улицами Госпитальная, Яковлева и Гусарова.

Участок, недоступный для движения транспорта
Участок, недоступный для движения транспорта. Фото: Госавтоинспекция Омской области

О продолжительном перекрытии попросил «Омскоблстройзаказчик». Дело в том, что на Булатова должна развернуться стройка нового корпуса Клинического медико-хирургического центра. Сначала будут проводиться инженерные изыскания, а потом возводиться сам объект.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Новости#Перекрытие дорог#Госавтоинспекция
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