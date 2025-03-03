Часть улицы Рабиновича в Омске перекроют до лета 2026 года. Объясняем, почему

Региональная Госавтоинспекция напомнила омичам о введенных с 3 марта ограничениях на одной из центральных улиц. С 00.00 3 марта 2025 года по 23.59 31 мая 2026 года транспорт не сможет проехать на участке дороги по улице Рабиновича.