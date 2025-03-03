«Будем отстаивать позицию». Омские казаки обратились к Путину из-за концерта Агутина

Омские казаки обратились к президенту России Владимиру Путину из-за концерта Леонида Агутина и «Квартета И». Казаки выступали с требованием отменить мероприятие, так как, по их мнению, эти артисты поддерживают ВСУ. Но концерт все же состоялся 5 февраля в G-Drive Арене.