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Posted 3 марта, 05:08

Published 3 марта, 05:08

Modified 3 марта, 05:15

Updated 3 марта, 05:15

Концерт, несмотря на все требования, состоялся 5 февраля

«Будем отстаивать позицию». Омские казаки обратились к Путину из-за концерта Агутина

3 марта 2025, 05:08
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. Концерт, несмотря на все требования, состоялся 5 февраля

Омским казакам посоветовали пойти в суд из-за концерта Леонида Агутина

Совет атаманов направил письмо в администрацию президента, в котором говорится, что органы власти допустили концерт в Омске, несмотря на неоднократные просьбы об отмене. В федеральном минкульте заключили, что казаки теперь вправе обратиться в суд.

Омские казаки обратились к президенту России Владимиру Путину из-за концерта Леонида Агутина и «Квартета И». Казаки выступали с требованием отменить мероприятие, так как, по их мнению, эти артисты поддерживают ВСУ. Но концерт все же состоялся 5 февраля в G-Drive Арене.

Совет атаманов в начале февраля направил письмо в администрацию президента, в котором говорится, что органы власти в Омской области допустили проведение концерта Леонида Агутина и «Квартета И», несмотря на неоднократные просьбы казачества об отмене мероприятия.

Из администрации главы государства вопрос направили в федеральный минкульт. В конце февраля от ведомства пришел ответ (документ имеется в распоряжении редакции).

«Информируем, что современная эстрада является отдельной формой творческой деятельности, охватывающей разнообразные организационные и финансовые аспекты. Минкультуры России не выступает организатором и не финансирует коммерческие мероприятия с участием эстрадных артистов», — говорится в документе, подписанным заместителем директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Эдитой Исаакян.

В минкульте заключили, что казаки теперь вправе обратиться в суд. Походный атаман Владислав Буланкин прокомментировал Городу55 такое решение. Он сообщил, что омское казачество подавать иск в суд не планирует.

«Иск к кому? К правительству России? Нет, предполагаем, что это тупиковый путь, но будем обрабатывать планы отстоять свою позицию в данном вопросе», — заявил атаман Буланкин.

Отметим, что за два дня до концерта, 3 февраля, представители казачества, в том числе участники СВО, встречались в правительстве Омской области с замгубернатора Алексеем Ромахиным, однако общий язык с чиновниками не нашли.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омске прошел казачий круг. На собрании обсуждали искусственное разделение казаков на реестровых и общественных, вопросы взаимодействия с властью, концерты поп-исполнителей, возможность введения десятины и прочие задачи.

От запрета «попсы» до «штурма» кадетского корпуса. Как в Омске прошел казачий круг
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Суд#Владимир Путин#Казаки#Путин#Концерт#Минкульт#Атаман#Город55
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