«Будем отстаивать позицию». Омские казаки обратились к Путину из-за концерта Агутина

Posted 3 марта, 05:08
Published 3 марта, 05:08
Modified 3 марта, 05:15
Updated 3 марта, 05:15
Омские казаки обратились к президенту России Владимиру Путину из-за концерта Леонида Агутина и «Квартета И». Казаки выступали с требованием отменить мероприятие, так как, по их мнению, эти артисты поддерживают ВСУ. Но концерт все же состоялся 5 февраля в G-Drive Арене.
Совет атаманов в начале февраля направил письмо в администрацию президента, в котором говорится, что органы власти в Омской области допустили проведение концерта Леонида Агутина и «Квартета И», несмотря на неоднократные просьбы казачества об отмене мероприятия.
Из администрации главы государства вопрос направили в федеральный минкульт. В конце февраля от ведомства пришел ответ (документ имеется в распоряжении редакции).
«Информируем, что современная эстрада является отдельной формой творческой деятельности, охватывающей разнообразные организационные и финансовые аспекты. Минкультуры России не выступает организатором и не финансирует коммерческие мероприятия с участием эстрадных артистов», — говорится в документе, подписанным заместителем директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Эдитой Исаакян.
В минкульте заключили, что казаки теперь вправе обратиться в суд. Походный атаман Владислав Буланкин прокомментировал Городу55 такое решение. Он сообщил, что омское казачество подавать иск в суд не планирует.
«Иск к кому? К правительству России? Нет, предполагаем, что это тупиковый путь, но будем обрабатывать планы отстоять свою позицию в данном вопросе», — заявил атаман Буланкин.
Отметим, что за два дня до концерта, 3 февраля, представители казачества, в том числе участники СВО, встречались в правительстве Омской области с замгубернатора Алексеем Ромахиным, однако общий язык с чиновниками не нашли.
Ранее Город55 рассказывал, как в Омске прошел казачий круг. На собрании обсуждали искусственное разделение казаков на реестровых и общественных, вопросы взаимодействия с властью, концерты поп-исполнителей, возможность введения десятины и прочие задачи.