Телевидение перестанет работать в Омской области — в чем причина

Posted 2 марта, 05:38
Published 2 марта, 05:38
Modified 2 марта, 05:48
Updated 2 марта, 05:48
По данным интернет-портала «Телерадиосетей России», до 12 марта телезрителей могут ожидать внезапные «обрывы» вещания или помехи в промежутке с 11:37 до 12:45. Как отмечают представители госкомпании, технические проблемы обусловлены сезонным влиянием Солнца на спутники-ретрансляторы — в период с 18 февраля по 12 марта необходимое оборудование находится на одной траектории с солнечными лучами, что может сказываться на стабильности вещания.
Кроме того, сказывается и необходимость обслуживания передающих станций: с 4 по 6 марта продолжительные отключения могут затронуть жителей Исилькуля, Москаленского и Новоцарицыно (в расписании указано московское время).
Как подчеркнули представители РТРС, расписание отключений вещания может быть изменено: технические работы могут перенести на другое время и дату, если погодные условия не позволят приступить к необходимым мероприятиям, либо и вовсе отменить.
Напомним, ранее работы по обслуживанию местных станций вещания производились в январе — большая часть отключений пришлась на конец месяца.