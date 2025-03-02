Телевидение перестанет работать в Омской области — в чем причина

По данным интернет-портала «Телерадиосетей России», до 12 марта телезрителей могут ожидать внезапные «обрывы» вещания или помехи в промежутке с 11:37 до 12:45. Как отмечают представители госкомпании, технические проблемы обусловлены сезонным влиянием Солнца на спутники-ретрансляторы — в период с 18 февраля по 12 марта необходимое оборудование находится на одной траектории с солнечными лучами, что может сказываться на стабильности вещания.