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Posted 2 марта, 05:38

Published 2 марта, 05:38

Modified 2 марта, 05:48

Updated 2 марта, 05:48

В Омской области приостановят вещание некоторых телеканалов

Телевидение перестанет работать в Омской области — в чем причина

2 марта 2025, 05:38
Фото: gorod55.ru. В Омской области приостановят вещание некоторых телеканалов

Жителей Омской области предупредили о возможных перебоях в телевещании

Представители компании РТРС предупредили жителей региона о возможных перебоях в вещании: на работе передающих станций сказываются и «космические» условия, и необходимость периодического обслуживания.

По данным интернет-портала «Телерадиосетей России», до 12 марта телезрителей могут ожидать внезапные «обрывы» вещания или помехи в промежутке с 11:37 до 12:45. Как отмечают представители госкомпании, технические проблемы обусловлены сезонным влиянием Солнца на спутники-ретрансляторы — в период с 18 февраля по 12 марта необходимое оборудование находится на одной траектории с солнечными лучами, что может сказываться на стабильности вещания.

Кроме того, сказывается и необходимость обслуживания передающих станций: с 4 по 6 марта продолжительные отключения могут затронуть жителей Исилькуля, Москаленского и Новоцарицыно (в расписании указано московское время).

Скриншот расписания технических работ на передающих радиотелевизионных станциях населенных пунктов
Скриншот расписания технических работ на передающих радиотелевизионных станциях населенных пунктов. Фото: Интернет-портал оператора вещания «Телерадиосети России»

Как подчеркнули представители РТРС, расписание отключений вещания может быть изменено: технические работы могут перенести на другое время и дату, если погодные условия не позволят приступить к необходимым мероприятиям, либо и вовсе отменить.

Напомним, ранее работы по обслуживанию местных станций вещания производились в январе — большая часть отключений пришлась на конец месяца.

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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Новости#Телевидение#Вещание#РТРС#Перебои
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