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Posted 2 марта, 13:37

Published 2 марта, 13:37

Modified 2 марта, 13:39

Updated 2 марта, 13:39

Омским мусульманам назвали точное расписание намазов, сухура и ифтара в Священный месяц Рамадан

Специалисты назвали точное время намазов, сухура и ифтара на Рамадан в Омске

2 марта 2025, 13:37
Фото: gorod55.ru. Омским мусульманам назвали точное расписание намазов, сухура и ифтара в Священный месяц Рамадан

Для омских мусульман опубликовали расписание обрядов на Рамадан

1 марта у омичей-мусульман начался священный месяц Рамадан, сопровождающийся обязательным строгим постом и дополнительными, ночными молитвами. В материале — приводим время обрядов.

Рамадан — это священный для мусульман месяц, являющийся девятым по счету в лунном календаре Хиджры. Однако лунный календарь, которым пользуются мусульмане, несколько отличается от обычного — разница составляет 11 дней, а начало месяца «привязано» к новолунию. Поэтому и дата Рамадана тоже смещается — в этом году он начался 28 февраля после захода Солнца.

До конца Священного месяца правоверные уделяют особенное внимание молитвам, покаяниям и посту — правоверные отказываются не только от пищи, но увеселений и вредных привычек. Но все же время на прием пищи у последователей Ислама есть — это «сухур», прием пищи до восхода солнца и начала дневного поста, и «ифтар» — фактически, ужин, знаменующий окончание поста.

Эти и другие атрибуты Рамадана, как правило, очень серьезно ограничены по времени — оно высчитывается буквально с точностью до минут. Иногда в точном соблюдении всех обрядов правоверным помогают специальные сервисы.

Скриншот подобного расписания Священного месяца Рамадан
Скриншот подобного расписания Священного месяца Рамадан. Фото: Интернет-портал «Время намаза» (namaz-24.ru)

В этом году последним днем Рамадана станет 29 марта — Священный месяц, как и пост, завершается коллективной молитвой, а после отмечается праздник Ураза-байрам.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Ислам#Мусульмане#Рамадан#Пост#Молитвы
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