Специалисты назвали точное время намазов, сухура и ифтара на Рамадан в Омске

Posted 2 марта, 13:37
Published 2 марта, 13:37
Modified 2 марта, 13:39
Updated 2 марта, 13:39
Рамадан — это священный для мусульман месяц, являющийся девятым по счету в лунном календаре Хиджры. Однако лунный календарь, которым пользуются мусульмане, несколько отличается от обычного — разница составляет 11 дней, а начало месяца «привязано» к новолунию. Поэтому и дата Рамадана тоже смещается — в этом году он начался 28 февраля после захода Солнца.
До конца Священного месяца правоверные уделяют особенное внимание молитвам, покаяниям и посту — правоверные отказываются не только от пищи, но увеселений и вредных привычек. Но все же время на прием пищи у последователей Ислама есть — это «сухур», прием пищи до восхода солнца и начала дневного поста, и «ифтар» — фактически, ужин, знаменующий окончание поста.
Эти и другие атрибуты Рамадана, как правило, очень серьезно ограничены по времени — оно высчитывается буквально с точностью до минут. Иногда в точном соблюдении всех обрядов правоверным помогают специальные сервисы.
В этом году последним днем Рамадана станет 29 марта — Священный месяц, как и пост, завершается коллективной молитвой, а после отмечается праздник Ураза-байрам.