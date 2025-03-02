Специалисты назвали точное время намазов, сухура и ифтара на Рамадан в Омске

До конца Священного месяца правоверные уделяют особенное внимание молитвам, покаяниям и посту — правоверные отказываются не только от пищи, но увеселений и вредных привычек. Но все же время на прием пищи у последователей Ислама есть — это «сухур», прием пищи до восхода солнца и начала дневного поста, и «ифтар» — фактически, ужин, знаменующий окончание поста.