Размах и масштаб. В Омской области появится музей под открытым небом за 94 млн рублей

Posted 2 марта, 09:19
Published 2 марта, 09:19
Modified 2 марта, 09:22
Updated 2 марта, 09:22
Согласно документации, размещенной на портале ЕИС «Закупки», уже в этом году Называевск могут ожидать серьезные перемены: городские власти заинтересованы в создании «Музея под открытым небом — северного парка „Красная звезда“ и готовы выделить на эти цели 93,9 млн рублей — как отмечается в проекте контракта, эти средства будут предоставлены из федерального, а также регионального и местного бюджетов.
Срок действия контракта с подрядчиком ограничен 2026 годом: как следует из документов, все работы планируется проводить в два этапа: с реализацией первого, например, потенциальному исполнителю предстоит «управиться» до ноября текущего года. Аналогичный срок установлен и для второго этапа реализации проекта благоустройства — 1 ноября 2026 года. Точная дата начала работ в проекте контракта не указана — все зависит от даты подписания, а соответственно, и аукциона — последний завершится уже 10 марта.
И, пока подрядчики еще только «прицениваются» к условиям такой сделки, некоторые ее детали уже известны: например, основной зоной всех работ станет пустырь рядом с местным краеведческим музеем, а также одна из центральных улиц города — Вокзальная.
Согласно имеющейся проектной документации, проект благоустройства подразумевает обустройство полноценной системы видеонаблюдения и целой сети точек доступа Wi-Fi, также будет уделено внимание водоотводным коммуникациям и уличному освещению. Также в проектной документации предусмотрено создание нескольких детских площадок, велодорожек и тротуаров.
Отдельный и очень большой раздел проекта предназначен и малым архитектурным формам, запланированным к установке: подрядчику предстоит провести работы как по установке различных лавочек, беседок и павильонов, так и озаботиться монтажом уличных тренажеров, детских игровых и канатных комплексов, качелей, а также арт-объекта «Вокзальные часы».
Большое количество работ с укладкой новых пешеходных путей скажется и на транспортном движении по Вокзальной улице, поэтому вместе с документацией по благоустройству будущего «музея под открытым небом», подготовленной проектным бюро «РИЦ», уже существует и проект организации дорожного движения на период выполнения всех работ: ожидается, что будут заменены некоторые знаки дорожного движения.
Напомним, ранее Город55 сообщал о «долгоиграющих» последствиях реализации похожего проекта благоустройства — в 2022 году проект «Калача на Оми», выполненный фирмой «ЗавГор», обернулся длительным уголовным преследованием. Разбирательства со скандальной компанией продолжаются и по сей день: