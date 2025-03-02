Размах и масштаб. В Омской области появится музей под открытым небом за 94 млн рублей

Срок действия контракта с подрядчиком ограничен 2026 годом: как следует из документов, все работы планируется проводить в два этапа: с реализацией первого, например, потенциальному исполнителю предстоит «управиться» до ноября текущего года. Аналогичный срок установлен и для второго этапа реализации проекта благоустройства — 1 ноября 2026 года. Точная дата начала работ в проекте контракта не указана — все зависит от даты подписания, а соответственно, и аукциона — последний завершится уже 10 марта.