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Posted 2 марта, 09:19

Published 2 марта, 09:19

Modified 2 марта, 09:22

Updated 2 марта, 09:22

В Называевском районе Омской области стартовал поиск подрядчика для создания музея под открытым небом

Размах и масштаб. В Омской области появится музей под открытым небом за 94 млн рублей

2 марта 2025, 09:19
Фото: gorod55.ru. В Называевском районе Омской области стартовал поиск подрядчика для создания музея под открытым небом

В Омской области начали поиск подрядчика для создания музея под открытым небом

Местом реализации амбициозного проекта станет район Называевского историко-краеведческого музея — соответствующий аукцион был объявлен местной администрацией 28 февраля.

Согласно документации, размещенной на портале ЕИС «Закупки», уже в этом году Называевск могут ожидать серьезные перемены: городские власти заинтересованы в создании «Музея под открытым небом — северного парка „Красная звезда“ и готовы выделить на эти цели 93,9 млн рублей — как отмечается в проекте контракта, эти средства будут предоставлены из федерального, а также регионального и местного бюджетов.

Срок действия контракта с подрядчиком ограничен 2026 годом: как следует из документов, все работы планируется проводить в два этапа: с реализацией первого, например, потенциальному исполнителю предстоит «управиться» до ноября текущего года. Аналогичный срок установлен и для второго этапа реализации проекта благоустройства — 1 ноября 2026 года. Точная дата начала работ в проекте контракта не указана — все зависит от даты подписания, а соответственно, и аукциона — последний завершится уже 10 марта.

И, пока подрядчики еще только «прицениваются» к условиям такой сделки, некоторые ее детали уже известны: например, основной зоной всех работ станет пустырь рядом с местным краеведческим музеем, а также одна из центральных улиц города — Вокзальная.


Выдержка-скриншот из рабочей документации проекта благоустройства.
Скриншот спутниковой карты указанной местности (апрель 2024)
Выдержка-скриншот из рабочей документации проекта благоустройства.. Фото: ЕИС «Закупки»

Согласно имеющейся проектной документации, проект благоустройства подразумевает обустройство полноценной системы видеонаблюдения и целой сети точек доступа Wi-Fi, также будет уделено внимание водоотводным коммуникациям и уличному освещению. Также в проектной документации предусмотрено создание нескольких детских площадок, велодорожек и тротуаров.

Отдельный и очень большой раздел проекта предназначен и малым архитектурным формам, запланированным к установке: подрядчику предстоит провести работы как по установке различных лавочек, беседок и павильонов, так и озаботиться монтажом уличных тренажеров, детских игровых и канатных комплексов, качелей, а также арт-объекта «Вокзальные часы».

Выдержка-скриншот из рабочей документации, зеленым цветом отмечены упомянутые объекты.
Выдержка-скриншот из рабочей документации, зеленым цветом отмечены упомянутые объекты.. Фото: ЕИС «Закупки»

Большое количество работ с укладкой новых пешеходных путей скажется и на транспортном движении по Вокзальной улице, поэтому вместе с документацией по благоустройству будущего «музея под открытым небом», подготовленной проектным бюро «РИЦ», уже существует и проект организации дорожного движения на период выполнения всех работ: ожидается, что будут заменены некоторые знаки дорожного движения.

Напомним, ранее Город55 сообщал о «долгоиграющих» последствиях реализации похожего проекта благоустройства — в 2022 году проект «Калача на Оми», выполненный фирмой «ЗавГор», обернулся длительным уголовным преследованием. Разбирательства со скандальной компанией продолжаются и по сей день:

Омского бизнесмена будут судить за благоустройство парка «Калач на Оми»
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#Илья Скобин#Общество#Благоустройство#Омская область#Проект#Новости#Красная звезда#Называевск#Музей под открытым небом
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