Праздничный «рывок». В декабре средняя зарплата омичей достигла 87,3 тыс рублей

Кроме нее на зарплаты омичей очень серьезно повлияло и место работы: «разброс» между некоторыми видами профессий достиг более 280 тысяч рублей. Такое явление характерно, например, для представителей отрасли производства одежды и нефтепродуктов: в декабре их зарплаты составили 21,7 и 308,6 тыс рублей соответственно. Среднегодовые значения для указанных профессий оказались несколько иными: 19,5 и 171,8 тыс рублей соответственно.