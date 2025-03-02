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Posted 2 марта, 11:44

Published 2 марта, 11:44

Modified 2 марта, 11:57

Updated 2 марта, 11:57

В декабре 2024 года средняя зарплата омичей «подросла» до 87 тысяч рублей

Праздничный «рывок». В декабре средняя зарплата омичей достигла 87,3 тыс рублей

2 марта 2025, 11:44
Фото: gorod55.ru. В декабре 2024 года средняя зарплата омичей «подросла» до 87 тысяч рублей

Омскстат сообщил о декабрьском росте средней зарплаты горожан на 34%

Причиной столь заметного «скачка» в годовой статистике стали 13-е зарплаты, выплачиваемые многим омичам в конце года. Однако без некоторых нюансов не обошлось.

Согласно подсчетам специалистов территориального органа госстатистики, на протяжении всего 2024 года средняя зарплата омичей составила 64,4 тыс рублей, что «обходит» средние значения 2023 года на 17,8%. Однако реальный рост несколько отличается от этого значения и равен 8,4%, что свидетельствует о влиянии инфляции.

Кроме нее на зарплаты омичей очень серьезно повлияло и место работы: «разброс» между некоторыми видами профессий достиг более 280 тысяч рублей. Такое явление характерно, например, для представителей отрасли производства одежды и нефтепродуктов: в декабре их зарплаты составили 21,7 и 308,6 тыс рублей соответственно. Среднегодовые значения для указанных профессий оказались несколько иными: 19,5 и 171,8 тыс рублей соответственно.

Скриншот статистических выводов о декабрьских зарплатах омичей
Скриншот статистических выводов о декабрьских зарплатах омичей. Фото: Омскстат

Также, исходя из данных статистиков, можно назвать и другие самые высокооплачиваемые профессии декабря: в «топ» вошли представители отрасли добычи полезных ископаемых, переработки нефтепродуктов, обслуживания машин и оборудования, а также деятельности в сфере IT, финансов и страхования.

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#Илья Скобин#Экономика#Омск#Статистика#Зарплата#Инфляция#Новости
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