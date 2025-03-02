Праздничный «рывок». В декабре средняя зарплата омичей достигла 87,3 тыс рублей

Posted 2 марта, 11:44
Published 2 марта, 11:44
Modified 2 марта, 11:57
Updated 2 марта, 11:57
Согласно подсчетам специалистов территориального органа госстатистики, на протяжении всего 2024 года средняя зарплата омичей составила 64,4 тыс рублей, что «обходит» средние значения 2023 года на 17,8%. Однако реальный рост несколько отличается от этого значения и равен 8,4%, что свидетельствует о влиянии инфляции.
Кроме нее на зарплаты омичей очень серьезно повлияло и место работы: «разброс» между некоторыми видами профессий достиг более 280 тысяч рублей. Такое явление характерно, например, для представителей отрасли производства одежды и нефтепродуктов: в декабре их зарплаты составили 21,7 и 308,6 тыс рублей соответственно. Среднегодовые значения для указанных профессий оказались несколько иными: 19,5 и 171,8 тыс рублей соответственно.
Также, исходя из данных статистиков, можно назвать и другие самые высокооплачиваемые профессии декабря: в «топ» вошли представители отрасли добычи полезных ископаемых, переработки нефтепродуктов, обслуживания машин и оборудования, а также деятельности в сфере IT, финансов и страхования.