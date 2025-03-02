Перебои в вещании, гонки на дронах и планы по сносу киосков. Омск в воскресенье

В среднем — на 6 часов в день: именно столько потребуется специалистам РТРС для проведения необходимых технических работ на передающих станциях в Исилькуле, Москаленском и Новоцарицыно. Однако расписание «не финальное» работы могут перенести или отменить, а то и солнечная активность может «подкорректировать» устойчивость вещания. Последнее, кстати, актуально уже для всей территории Омской области. Ну, а познакомиться с расписанием возможных отключений можно в материале ниже.