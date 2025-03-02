Перебои в вещании, гонки на дронах и планы по сносу киосков. Омск в воскресенье

Posted 2 марта, 13:55
Published 2 марта, 13:55
Modified 2 марта, 13:57
Updated 2 марта, 13:57
В среднем — на 6 часов в день: именно столько потребуется специалистам РТРС для проведения необходимых технических работ на передающих станциях в Исилькуле, Москаленском и Новоцарицыно. Однако расписание «не финальное» работы могут перенести или отменить, а то и солнечная активность может «подкорректировать» устойчивость вещания. Последнее, кстати, актуально уже для всей территории Омской области. Ну, а познакомиться с расписанием возможных отключений можно в материале ниже.
Накануне, 1 марта ОмГТУ принимал гостей первой части ИТ-чемпионата «АэроСТЕМ»: сразу 54 команды сошлись в фиджитал-противостоянии и состязании «Код полета». И, хоть это и выглядит большой забавой, за ней кроется и не менее большая польза — и для участников (приятное времяпрепровождение в компании единомышленников) и даже для экономики. Городу55 тоже удалось побывать на этом мероприятии — все самое интересное уже собрано в небольшом репортаже.
Вот только до затяжных юридических противостояний дело вряд ли дойдет: профильный департамент администрации понемногу намечает себе «цели» и обоснования предстоящих мероприятий — пока что в «очереди» на демонтаж числится более 350 незаконных объектов. Вырастет их число, или уменьшится — неизвестно, но попытки «мирного давления» на коммерсантов, заполонивших улицы киосками, тоже «в ходу» — например, уже собрано порядка 160 тысяч рублей штрафов.