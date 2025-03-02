Отрава «оттаяла». Весна в Омске началась с очередного превышения ПДК пыли и частиц

Стоит сказать, что и последний день зимы, 28 февраля, тоже изрядно «пропах» сообщениями о превышении ПДК различных химических соединений: в воздухе были обнаружены опасные оксиды азота и формальдегид. До этого в Омске два дня подряд действовал режим «черного неба» — его последствия в виде темного налета были обнаружены в районе Левобережья.