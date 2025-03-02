Отрава «оттаяла». Весна в Омске началась с очередного превышения ПДК пыли и частиц

Posted 2 марта, 04:44
Published 2 марта, 04:44
Modified 2 марта, 04:47
Updated 2 марта, 04:47
Как следует из данных, опубликованных в «Экологическом прогнозе погоды» регионального министерства природных ресурсов и экологии, первый день весны оказался не самым благополучным в плане качества атмосферного воздуха.
Согласно данным постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на улицах Чайковского и К. Заслонова, 1 марта, с полуночи и до 8 часов утра, в воздухе фиксировалось значительное увеличение количества мелкодисперсных частиц PM2,5 и PM10 — «безопасные» значения были превышены в 4,3 и 2,3 раза соответственно.
К сожалению, проявления серьезного снижения качества воздуха обнаружила не только автоматика, но и обычные горожане: утром 1 марта пользователи социальных сетей вновь поделились «ощущениями» от «ядовитой ночи».
«Хотели перед сном проветрить, так как на ночь уже страшно оставлять окна приоткрытыми. Можно не проснуться от ночных выбросов»;
«В комнате такая вонь по ночам гарь, мазут какой то, запах проникает сквозь окна»;
«Самое страшное, когда ты отравлен на столько, что уже не чувствуешь что воняет».
Стоит сказать, что и последний день зимы, 28 февраля, тоже изрядно «пропах» сообщениями о превышении ПДК различных химических соединений: в воздухе были обнаружены опасные оксиды азота и формальдегид. До этого в Омске два дня подряд действовал режим «черного неба» — его последствия в виде темного налета были обнаружены в районе Левобережья.