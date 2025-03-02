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Posted 2 марта, 04:44

Published 2 марта, 04:44

Modified 2 марта, 04:47

Updated 2 марта, 04:47

В Ленинском округе Омска было зафиксировано четырехкратное превышение ПДК пыли и частиц

Отрава «оттаяла». Весна в Омске началась с очередного превышения ПДК пыли и частиц

2 марта 2025, 04:44
Фото: gorod55.ru. В Ленинском округе Омска было зафиксировано четырехкратное превышение ПДК пыли и частиц

В первый весенний день омичам пришлось дышать пылью и микрочастицами

Превышения допустимых значений были зафиксированы постами контроля качества воздуха в Ленинском АО.

Как следует из данных, опубликованных в «Экологическом прогнозе погоды» регионального министерства природных ресурсов и экологии, первый день весны оказался не самым благополучным в плане качества атмосферного воздуха.

Согласно данным постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на улицах Чайковского и К. Заслонова, 1 марта, с полуночи и до 8 часов утра, в воздухе фиксировалось значительное увеличение количества мелкодисперсных частиц PM2,5 и PM10 — «безопасные» значения были превышены в 4,3 и 2,3 раза соответственно.

Превышения ПДК было обнаружено в ночное время
Превышения ПДК было обнаружено в ночное время. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

К сожалению, проявления серьезного снижения качества воздуха обнаружила не только автоматика, но и обычные горожане: утром 1 марта пользователи социальных сетей вновь поделились «ощущениями» от «ядовитой ночи».

«Хотели перед сном проветрить, так как на ночь уже страшно оставлять окна приоткрытыми. Можно не проснуться от ночных выбросов»;
«В комнате такая вонь по ночам гарь, мазут какой то, запах проникает сквозь окна»;
«Самое страшное, когда ты отравлен на столько, что уже не чувствуешь что воняет».

Стоит сказать, что и последний день зимы, 28 февраля, тоже изрядно «пропах» сообщениями о превышении ПДК различных химических соединений: в воздухе были обнаружены опасные оксиды азота и формальдегид. До этого в Омске два дня подряд действовал режим «черного неба» — его последствия в виде темного налета были обнаружены в районе Левобережья.

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#Илья Скобин#Экология#Омск#Новости#Загрязнение#Качество воздуха#ПДК
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