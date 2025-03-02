От поиска — к работе. В омской мэрии запланировали снос более 350 незаконных киосков

Posted 2 марта, 09:50
Published 2 марта, 09:50
Modified 2 марта, 09:54
Updated 2 марта, 09:54
Как удалось выяснить корреспондентам «NGS55», в феврале план демонтажа движимого имущества насчитывал 355 различных ларьков и павильонов, установленных без согласования с городскими властями — их демонтаж планируется уже в этом году.
Однако борьба с «захламлением» городских улиц ведется и другими способами: например, на владельцев незаконной коммерческой недвижимости стремятся воздействовать при помощи штрафов — их сумма сейчас составляет порядка 160 тысяч рублей. Стоит отметить, что вскоре она может серьезно увеличиться: в январе 2025 года депутатами Омского городского Совета обсуждалась перспектива увеличения штрафных санкций за самовольное размещение НТО — нестационарных торговых объектов.
Этот вопрос оказался на повестке заседания комитета экономического развития из-за достаточно «мягкого» отношения законодательства к владельцам к «черных» ларьков: практически весь 2024 год им удавалось «отделываться» лишь предупреждениями по итогам проверок — штрафы выписывались лишь в 5,1% случаев. Некоторые участники обсуждений также обратили внимание на недостаточность усилий в поисках незаконных НТО, а не мягкости наказания. Тем не менее инициатива, рассмотренная депутатами, подразумевала полную отмену подобных предупреждений: 16 января она была передана на рассмотрение пленарного заседания Горсовета.