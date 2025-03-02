От поиска — к работе. В омской мэрии запланировали снос более 350 незаконных киосков

Этот вопрос оказался на повестке заседания комитета экономического развития из-за достаточно «мягкого» отношения законодательства к владельцам к «черных» ларьков: практически весь 2024 год им удавалось «отделываться» лишь предупреждениями по итогам проверок — штрафы выписывались лишь в 5,1% случаев. Некоторые участники обсуждений также обратили внимание на недостаточность усилий в поисках незаконных НТО, а не мягкости наказания. Тем не менее инициатива, рассмотренная депутатами, подразумевала полную отмену подобных предупреждений: 16 января она была передана на рассмотрение пленарного заседания Горсовета.