Новый месяц — новые правила. В Омской области запретили труд мигрантов

Кроме того, теперь лица без гражданства РФ не могут вести деятельность в сфере транспорта — в указе упоминается работа в сфере такси, общественного транспорта, а также регулярные пассажироперевозки городского и пригородного сообщения. Отдельные ограничения введены и в отношении деятельности в области социальных услуг, здравоохранения, торговли и обучения.