gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта, 10:47

Published 2 марта, 10:47

Modified 2 марта, 10:49

Updated 2 марта, 10:49

В Омске вступил в силу указ, ограничивающий труд иностранцев в такси, торговле и некоторых отраслях производства

Новый месяц — новые правила. В Омской области запретили труд мигрантов

2 марта 2025, 10:47
Фото: gorod55.ru. В Омске вступил в силу указ, ограничивающий труд иностранцев в такси, торговле и некоторых отраслях производства

В Омской области с 1 марта запретили мигрантам работу в такси и торговле

Ограничения, введенные одним из указов губернатора региона, вступили в силу 1 марта — до этого работодателям было выделено 3 месяца на проведение необходимых изменений среди сотрудников.

Соответствующий указ, датированный 15 ноября минувшего года, был опубликован на портале правовой информации — теперь, согласно его положениям, работодателям запрещено привлекать к некоторым видам деятельности лиц, не имеющим российского гражданства.

В числе отраслей, попавших под нормы данного указа, оказались охота, отстрел и отлов диких животных, производство продуктов — теперь мигрантов запрещается привлекать к выпуску детского питания, а также предметов медицинского назначения и лекарств.

Кроме того, теперь лица без гражданства РФ не могут вести деятельность в сфере транспорта — в указе упоминается работа в сфере такси, общественного транспорта, а также регулярные пассажироперевозки городского и пригородного сообщения. Отдельные ограничения введены и в отношении деятельности в области социальных услуг, здравоохранения, торговли и обучения.

Напомним, ранее Город55 сообщал о выдворении иностранного гражданина, особенно злостно пренебрегавшего положениями миграционного законодательства — как установили сотрудники МВД, мужчина не только находился на территории РФ незаконно, но и нарушил режим пребывания. Обнаружить мужчину удалось в ходе одного из «миграционных» рейдов, где также было выявлено множество иных нарушений.

В Омской области нашли 250 уклонистов от службы среди новых граждан России
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омская область#Новости#Мигранты#Миграционное законодательство#Трудовые ограничения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика