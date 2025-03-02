Новый месяц — новые правила. В Омской области запретили труд мигрантов

Posted 2 марта, 10:47
Published 2 марта, 10:47
Modified 2 марта, 10:49
Updated 2 марта, 10:49
Соответствующий указ, датированный 15 ноября минувшего года, был опубликован на портале правовой информации — теперь, согласно его положениям, работодателям запрещено привлекать к некоторым видам деятельности лиц, не имеющим российского гражданства.
В числе отраслей, попавших под нормы данного указа, оказались охота, отстрел и отлов диких животных, производство продуктов — теперь мигрантов запрещается привлекать к выпуску детского питания, а также предметов медицинского назначения и лекарств.
Кроме того, теперь лица без гражданства РФ не могут вести деятельность в сфере транспорта — в указе упоминается работа в сфере такси, общественного транспорта, а также регулярные пассажироперевозки городского и пригородного сообщения. Отдельные ограничения введены и в отношении деятельности в области социальных услуг, здравоохранения, торговли и обучения.
Напомним, ранее Город55 сообщал о выдворении иностранного гражданина, особенно злостно пренебрегавшего положениями миграционного законодательства — как установили сотрудники МВД, мужчина не только находился на территории РФ незаконно, но и нарушил режим пребывания. Обнаружить мужчину удалось в ходе одного из «миграционных» рейдов, где также было выявлено множество иных нарушений.