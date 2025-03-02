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Posted 2 марта, 12:53

Published 2 марта, 12:53

Modified 2 марта, 12:55

Updated 2 марта, 12:55

На фото Дмитрий Бобров

Названы районы Омской области, попавшие под «опеку» нового полпреда губернатора

2 марта 2025, 12:53
Фото: Сергей Мельников. Пресс-служба правительства Омской области.. На фото Дмитрий Бобров

Новому полпреду губернатора Омской области доверили приграничные районы региона

Вероятно, богатый опыт работы в сфере охраны государственной границы сказался на решении о зоне ответственности полномочного представителя — в нее вошли южные и приграничные районы Омской области.

Как сообщает сетевое издание «СуперОмск», стали известен список районов области, где будет вести работу Дмитрий Бобров — полномочный представитель губернатора региона, чье назначение состоялось накануне. По имеющимся данным, в зоне ответственности нового полпреда окажутся районные центры юга региона: Нововаршавка, Одесское, Оконешниково, Павлоградка, Полтавка, а также Русско-Полянское, Таврическое, Черлак и Шербакуль, а также прилегающие районы. Примечательно, что почти все перечисленные административно-территориальные единицы располагаются в непосредственной близости к границе РФ и Республики Казахстан.

Напомним, институт полномочных представителей губернатора относительно «молод»: в сентябре 2024 года на этот пост был назначен Олег Винников — экс-глава регионального Следкома. Кроме того, как ранее сообщалось, у губернатора может быть только 4 полномочных представителя, между которыми и будут разделены 32 района.

В них им предстоит координировать работу местных органов власти, обеспечивать взаимодействие между областной и районной администрацией, а также прилагать необходимые усилия для реализации решений главы региона.

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#Илья Скобин#Политика#Омская область#Губернатор#Новости#Граница РФ#Полномочный представитель#Дмитрий Бобров
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