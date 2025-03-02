Названы районы Омской области, попавшие под «опеку» нового полпреда губернатора

Как сообщает сетевое издание «СуперОмск», стали известен список районов области, где будет вести работу Дмитрий Бобров — полномочный представитель губернатора региона, чье назначение состоялось накануне. По имеющимся данным, в зоне ответственности нового полпреда окажутся районные центры юга региона: Нововаршавка, Одесское, Оконешниково, Павлоградка, Полтавка, а также Русско-Полянское, Таврическое, Черлак и Шербакуль, а также прилегающие районы. Примечательно, что почти все перечисленные административно-территориальные единицы располагаются в непосредственной близости к границе РФ и Республики Казахстан.