Названы районы Омской области, попавшие под «опеку» нового полпреда губернатора

Posted 2 марта, 12:53
Published 2 марта, 12:53
Modified 2 марта, 12:55
Updated 2 марта, 12:55
Как сообщает сетевое издание «СуперОмск», стали известен список районов области, где будет вести работу Дмитрий Бобров — полномочный представитель губернатора региона, чье назначение состоялось накануне. По имеющимся данным, в зоне ответственности нового полпреда окажутся районные центры юга региона: Нововаршавка, Одесское, Оконешниково, Павлоградка, Полтавка, а также Русско-Полянское, Таврическое, Черлак и Шербакуль, а также прилегающие районы. Примечательно, что почти все перечисленные административно-территориальные единицы располагаются в непосредственной близости к границе РФ и Республики Казахстан.
Напомним, институт полномочных представителей губернатора относительно «молод»: в сентябре 2024 года на этот пост был назначен Олег Винников — экс-глава регионального Следкома. Кроме того, как ранее сообщалось, у губернатора может быть только 4 полномочных представителя, между которыми и будут разделены 32 района.
В них им предстоит координировать работу местных органов власти, обеспечивать взаимодействие между областной и районной администрацией, а также прилагать необходимые усилия для реализации решений главы региона.