gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта, 09:05

Published 2 марта, 09:05

Modified 2 марта, 09:05

Updated 2 марта, 09:05

Начало весны, будущее Зеленого острова, борьба за Черлак. Главные темы недели

Начало весны, будущее Зеленого острова, борьба за Черлак. Главные темы недели

2 марта 2025, 09:05
Фото: gorod55.ru.
Минувшие семь дней подарили омичам множество новостей — самых разных и интересных. Познакомиться с ними можно в нашем еженедельном дайджесте главных тем недели.

Новость №1. Календарная зима закончилось, приближается настоящее потепление.

Синоптики обещают, что в первую же мартовскую неделю температура в Омске и области поднимется до положительных значений. В субботу, 8 марта, будет +1, а воскресенье, 9-го, +2. При этом на регион может обрушиться сильный снег с дождем.

К Омской области приближается настоящее весеннее потепление
Узнать подробнее

Смена сезонов радует далеко не всех. Паводок начнется раньше обычного, а уровень воды в иртышских водохранилищах на территории Казахстана выше среднего, так что антпаводковой комиссии приходится быть начеку.

Гидрометцентр озвучил прогноз по весеннему паводку в Омской области
Узнать подробнее

Новость №2. Концессионер Зеленого острова рассказал о будущем парка.

Директор парка аттракционов «Вокруг света» Дарья Толмачева провела пресс-конференцию, на которой рассказала, какие изменения увидят горожане на Зеленом острове. По ее словам, вырубок деревьев не будет, но «благоустройством» зеленых насаждений все же займутся.

«Не хватает ухоженности»: концессионер рассказал о будущем омского Зеленого острова
Узнать подробнее

Еще в парке появятся вольеры с альпаками: посетители смогут ходит на экскурсии и даже как-то взаимодействовать с животными, но умеренно и культурно: по словам Толмачевой, все будет «очень гуманно».

На омском Зеленом острове появятся вольеры с альпаками
Узнать подробнее

Еще есть вариант благоустройства Первомайского пляжа (он тоже в концессии). Там может появиться благоустроенный, окультуренный пляж с бассейнами. Ну и с платным входом.

Концессионер Зеленого острова задумал благоустройство с бассейнами на Первомайском
Узнать подробнее

Новость №3. В Черлаке развернулась полноценная политическая борьба из-за муниципальной реформы.

На неделе стало известно, что в поселке Черлак пройдут досрочные выборы депутатов городского поселения: сразу трое отказались от полномочий, поэтому надо выбирать новый созыв.

В одном из райцентров Омской области пройдут досрочные выборы
Узнать подробнее

Позже выяснилось, что эта история связана с муниципальной реформой: депутат Госдумы Андрей Алехин рассказал Городу55, что в совете голоса разделились поровну, и поэтому дело дошло до досрочных выборов. Звучат заявления о том, что решение ТИК, назначившей дату голосования, неправомерно, а Алехин считает, что противники реформы вполне могут получить большинство.

«Народ против»: в омском райцентре развернулась борьба из-за муниципальной реформы
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Погода#Новости#Весна#Муниципальная реформа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика