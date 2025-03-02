Начало весны, будущее Зеленого острова, борьба за Черлак. Главные темы недели

Posted 2 марта, 09:05
Published 2 марта, 09:05
Modified 2 марта, 09:05
Updated 2 марта, 09:05
Синоптики обещают, что в первую же мартовскую неделю температура в Омске и области поднимется до положительных значений. В субботу, 8 марта, будет +1, а воскресенье, 9-го, +2. При этом на регион может обрушиться сильный снег с дождем.
Смена сезонов радует далеко не всех. Паводок начнется раньше обычного, а уровень воды в иртышских водохранилищах на территории Казахстана выше среднего, так что антпаводковой комиссии приходится быть начеку.
Директор парка аттракционов «Вокруг света» Дарья Толмачева провела пресс-конференцию, на которой рассказала, какие изменения увидят горожане на Зеленом острове. По ее словам, вырубок деревьев не будет, но «благоустройством» зеленых насаждений все же займутся.
Еще в парке появятся вольеры с альпаками: посетители смогут ходит на экскурсии и даже как-то взаимодействовать с животными, но умеренно и культурно: по словам Толмачевой, все будет «очень гуманно».
Еще есть вариант благоустройства Первомайского пляжа (он тоже в концессии). Там может появиться благоустроенный, окультуренный пляж с бассейнами. Ну и с платным входом.
На неделе стало известно, что в поселке Черлак пройдут досрочные выборы депутатов городского поселения: сразу трое отказались от полномочий, поэтому надо выбирать новый созыв.
Позже выяснилось, что эта история связана с муниципальной реформой: депутат Госдумы Андрей Алехин рассказал Городу55, что в совете голоса разделились поровну, и поэтому дело дошло до досрочных выборов. Звучат заявления о том, что решение ТИК, назначившей дату голосования, неправомерно, а Алехин считает, что противники реформы вполне могут получить большинство.