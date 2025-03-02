Метапневмовирус пришел в Россию из Китая: что известно о новой вспышке вируса

Метапневмовирус очень редко приводит к летальному исходу или требует госпитализации, даже вызывает меньше проблем по сравнению с гриппом. Но осложнения у инфекции тоже бывают. По данным Shot, заболевшие россияне жалуются на температуру около 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышку. У некоторых из них температура поднимается до 39,5 градуса.