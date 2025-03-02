gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта, 04:00

Published 2 марта, 04:00

Modified 2 марта, 04:00

Updated 2 марта, 04:00

Заболеваемость метапневмовирусом на территории РФ остается низкой

Метапневмовирус пришел в Россию из Китая: что известно о новой вспышке вируса

2 марта 2025, 04:00
Фото: 1MI. Заболеваемость метапневмовирусом на территории РФ остается низкой
В России начал распространяться метапневмовирус. Вспышки заболевания зафиксировали в нескольких регионах. О симптомах и лечении метапневмовируса, а также способах защиты от инфекции рассказываем в материале Города55.

Метапневмовирус пришел из Китая. Медики зафиксировали вспышку заболевания уже в трех регионах: Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай.

Позднее в Минздраве России заявили, что заболеваемость метапневмовирусом на территории РФ остается низкой: за неделю его доля среди ОРВИ составила всего 0,3%. В основном же все вокруг болеют гриппом и риновирусом.

Что такое метапневмовирус

Метапневмовирус — это «генетический брат» более известного респираторно-синцитиального вируса (RSV), они относятся к одному семейству. Впервые эту инфекцию выделили в Нидерландах в 2001 году, но она циркулировала в популяции и раньше.

Симптомы метапневмовируса

Метапневмовирус — один из представителей ОРВИ, вызывает те же симптомы, ничем особенно не отличается. Однако среди основных можно выделить:

  • насморк;
  • кашель;
  • повышенная температура;
  • одышка;
  • осиплость голоса.

Метапневмовирус очень редко приводит к летальному исходу или требует госпитализации, даже вызывает меньше проблем по сравнению с гриппом. Но осложнения у инфекции тоже бывают. По данным Shot, заболевшие россияне жалуются на температуру около 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышку. У некоторых из них температура поднимается до 39,5 градуса.

Как рассказала инфекционист Елена Мескина, основные проявления — это бронхит с обструкцией, когда просвет бронхов сужен и возникает одышка, бронхиолит, который наиболее опасен для детей первых месяцев жизни. Фактически происходит закупорка самых-самых мелких бронхов, которые соединены с альвеолами, что приводит к тяжелой дыхательной недостаточности — ребенку не хватает кислорода.

Иммунолог Николай Крючков добавил, что этот вирус может поражать как верхние, так и нижние дыхательные пути. Самым тяжелым последствием метапневмовируса, по его словам, является пневмония.

В первую очередь метапневмовирус поражает детей в возрасте до трех лет и пожилых людей старше 65 лет
В первую очередь метапневмовирус поражает детей в возрасте до трех лет и пожилых людей старше 65 лет. Фото: 1MI

Как передается метапневмовирус и кто входит в группу риска

Ведущий путь распространения метапневмовирусной инфекции — воздушно-капельный. Ни у каких видов животных данный вирус не выделен, поэтому единственным источником выступает инфицированный человек. Эпидемические вспышки регистрируются внутри семьи, организованных детских коллективов. Инкубационный период обычно составляет 3-5 суток.

В первую очередь метапневмовирус поражает детей в возрасте до трех лет, пожилых людей старше 65 лет, людей с ослабленным иммунитетом. Люди других возрастов тоже болеют этой инфекцией, но протекает она намного легче.

Лечение метапневмовируса

Специфического лечения метапневмовируса не существует, оно симптоматическое, сообщает Роспотребнадзор.

Госпитализация чаще требуется детям раннего возраста с бронхитом, бронхиолитом, пневмонией метапневмовирусной этиологии. Остальные пациенты лечатся амбулаторно. На весь лихорадочный период назначают постельный режим, рекомендуют молочно-растительную, витаминизированную диету, обильное питье (чай, морсы, минеральную воду).

Среди основных симптомов — насморк, кашель и повышенная температура
Среди основных симптомов — насморк, кашель и повышенная температура. Фото: 1MI

Метапневмовирус в России

По информации Роспотребнадзора, в настоящее время рисков распространения метапневмовируса в России нет.

В каких регионах России выявили метапневмовирус

Вирус циркулирует на протяжении всего года, однако его распространение имеет выраженные сезонные колебания. В России фиксируются два основных эпидемических подъема: первый начинается в ноябре и продолжается до конца зимы, а второй наблюдается в мае.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также сообщил, что метапневмовирус напоминает по своим симптомам ОРВИ. Он уточнил, что случаи заболевания метапневмовирусом в России регистрируются каждый год. Совсем недавно его зафиксировали в Свердловской области, Бурятии и республике Алтай.

Грозит ли России новая эпидемия

По данным за седьмую неделю 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3%, что в 9 раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с 6-й неделей 2025 года.

Роспотребнадзор сообщает, что ситуация в России с метапневмовирусом остается стабильной.

Необходимо соблюдать меры профилактики
Необходимо соблюдать меры профилактики. Фото: 1MI

Меры профилактики

Для предотвращения распространения метапневмовирусной инфекции следует соблюдать следующие меры профилактики:

  • мыть руки или использовать антисептики для обработки рук после посещения общественных мест, контакта с людьми с признаками ОРВИ;
  • избегать прикосновений к лицу грязными руками;
  • соблюдать правила респираторного этикета (чихать и кашлять следует прикрывая нос и рот салфеткой);
  • при сезонном подъеме уровня заболеваемости ОРВИ — использовать маски или респираторы; соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест.
Сезон болячек: почему весной начнет расти заболеваемость и чего ждать омичам
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Общество#Минздрав#Россия#ОРВИ#Китай#Грипп#Иммунитет#Свердловская область#Республика Алтай#Симптомы#Все материалы авторов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика