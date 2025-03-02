Метапневмовирус пришел в Россию из Китая: что известно о новой вспышке вируса

Posted 2 марта, 04:00
Published 2 марта, 04:00
Modified 2 марта, 04:00
Updated 2 марта, 04:00
Метапневмовирус пришел из Китая. Медики зафиксировали вспышку заболевания уже в трех регионах: Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай.
Позднее в Минздраве России заявили, что заболеваемость метапневмовирусом на территории РФ остается низкой: за неделю его доля среди ОРВИ составила всего 0,3%. В основном же все вокруг болеют гриппом и риновирусом.
Метапневмовирус — это «генетический брат» более известного респираторно-синцитиального вируса (RSV), они относятся к одному семейству. Впервые эту инфекцию выделили в Нидерландах в 2001 году, но она циркулировала в популяции и раньше.
Метапневмовирус — один из представителей ОРВИ, вызывает те же симптомы, ничем особенно не отличается. Однако среди основных можно выделить:
Метапневмовирус очень редко приводит к летальному исходу или требует госпитализации, даже вызывает меньше проблем по сравнению с гриппом. Но осложнения у инфекции тоже бывают. По данным Shot, заболевшие россияне жалуются на температуру около 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышку. У некоторых из них температура поднимается до 39,5 градуса.
Как рассказала инфекционист Елена Мескина, основные проявления — это бронхит с обструкцией, когда просвет бронхов сужен и возникает одышка, бронхиолит, который наиболее опасен для детей первых месяцев жизни. Фактически происходит закупорка самых-самых мелких бронхов, которые соединены с альвеолами, что приводит к тяжелой дыхательной недостаточности — ребенку не хватает кислорода.
Иммунолог Николай Крючков добавил, что этот вирус может поражать как верхние, так и нижние дыхательные пути. Самым тяжелым последствием метапневмовируса, по его словам, является пневмония.
Ведущий путь распространения метапневмовирусной инфекции — воздушно-капельный. Ни у каких видов животных данный вирус не выделен, поэтому единственным источником выступает инфицированный человек. Эпидемические вспышки регистрируются внутри семьи, организованных детских коллективов. Инкубационный период обычно составляет 3-5 суток.
В первую очередь метапневмовирус поражает детей в возрасте до трех лет, пожилых людей старше 65 лет, людей с ослабленным иммунитетом. Люди других возрастов тоже болеют этой инфекцией, но протекает она намного легче.
Специфического лечения метапневмовируса не существует, оно симптоматическое, сообщает Роспотребнадзор.
Госпитализация чаще требуется детям раннего возраста с бронхитом, бронхиолитом, пневмонией метапневмовирусной этиологии. Остальные пациенты лечатся амбулаторно. На весь лихорадочный период назначают постельный режим, рекомендуют молочно-растительную, витаминизированную диету, обильное питье (чай, морсы, минеральную воду).
По информации Роспотребнадзора, в настоящее время рисков распространения метапневмовируса в России нет.
Вирус циркулирует на протяжении всего года, однако его распространение имеет выраженные сезонные колебания. В России фиксируются два основных эпидемических подъема: первый начинается в ноябре и продолжается до конца зимы, а второй наблюдается в мае.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также сообщил, что метапневмовирус напоминает по своим симптомам ОРВИ. Он уточнил, что случаи заболевания метапневмовирусом в России регистрируются каждый год. Совсем недавно его зафиксировали в Свердловской области, Бурятии и республике Алтай.
По данным за седьмую неделю 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3%, что в 9 раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с 6-й неделей 2025 года.
Роспотребнадзор сообщает, что ситуация в России с метапневмовирусом остается стабильной.
Для предотвращения распространения метапневмовирусной инфекции следует соблюдать следующие меры профилактики: