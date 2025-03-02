«Кусочек» средневековья. Омскую гостиницу-замок «Камелот» вновь выставили на продажу

Posted 2 марта, 07:10
Published 2 марта, 07:10
Modified 2 марта, 07:12
Updated 2 марта, 07:12
Информация о продаже помещения ресторана, расположенного по адресу ул. Красный Путь 153/3, появилось на одной из популярных платформ интернет-объявлений 27 февраля. Как отмечает продавец, площадь помещения составляет 423,4 кв.м, оно расположено на втором этаже здания гостиничного комплекса «Камелот» — буквально средневекового замка на берегу Иртыша.
Это и стало главной «изюминкой» предложения: выставленные на продажу «квадраты» занимает ресторан, оформленный в соответствующем стиле. Как отмечается, ресторан рассчитан на 75 персон, также имеется банкетный зал на 12 человек и зона для досуга, оборудованная бильярдом.
Напомним, в январе 2024 года на продажу выставлялся и весь гостиничный комплекс: земельный участок, здание и уже готовый бизнес оценивался собственниками в 160 млн рублей, однако причины его продажи так и не были раскрыты. Кроме того, это не первая попытка смены собственника — «средневековый замок» появлялся на площадках объявлений и в 2020 году.
Ранее Город55 сообщал о новом лоте, опубликованном Росимуществом: объектом торгов стал «долгострой» многоквартирного дома, арестованный судебными приставами. Заявки потенциальных покупателей начнут принимать уже завтра, а возможность принять участие в торгах доступна до 31 марта.