«Кусочек» средневековья. Омскую гостиницу-замок «Камелот» вновь выставили на продажу

Напомним, в январе 2024 года на продажу выставлялся и весь гостиничный комплекс: земельный участок, здание и уже готовый бизнес оценивался собственниками в 160 млн рублей, однако причины его продажи так и не были раскрыты. Кроме того, это не первая попытка смены собственника — «средневековый замок» появлялся на площадках объявлений и в 2020 году.