gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта, 07:10

Published 2 марта, 07:10

Modified 2 марта, 07:12

Updated 2 марта, 07:12

В Омске выставили на продажу часть гостиничного комплекса «Камелот»

«Кусочек» средневековья. Омскую гостиницу-замок «Камелот» вновь выставили на продажу

2 марта 2025, 07:10
Фото: gorod55.ru. В Омске выставили на продажу часть гостиничного комплекса «Камелот»

В Омске выставили на продажу часть гостиничного комплекса «Камелот»

Правда, на этот раз объектом торга стал не весь «средневековый замок», а лишь его часть — помещение ресторана.

Информация о продаже помещения ресторана, расположенного по адресу ул. Красный Путь 153/3, появилось на одной из популярных платформ интернет-объявлений 27 февраля. Как отмечает продавец, площадь помещения составляет 423,4 кв.м, оно расположено на втором этаже здания гостиничного комплекса «Камелот» — буквально средневекового замка на берегу Иртыша.

Это и стало главной «изюминкой» предложения: выставленные на продажу «квадраты» занимает ресторан, оформленный в соответствующем стиле. Как отмечается, ресторан рассчитан на 75 персон, также имеется банкетный зал на 12 человек и зона для досуга, оборудованная бильярдом.

Скриншоты объявления о продаже помещений ресторана
Скриншоты объявления о продаже помещений ресторана
Скриншоты объявления о продаже помещений ресторана
Скриншоты объявления о продаже помещений ресторана
Скриншоты объявления о продаже помещений ресторана. Фото: Сервис онлайн-объявлений «Avito»

Напомним, в январе 2024 года на продажу выставлялся и весь гостиничный комплекс: земельный участок, здание и уже готовый бизнес оценивался собственниками в 160 млн рублей, однако причины его продажи так и не были раскрыты. Кроме того, это не первая попытка смены собственника — «средневековый замок» появлялся на площадках объявлений и в 2020 году.

Ранее Город55 сообщал о новом лоте, опубликованном Росимуществом: объектом торгов стал «долгострой» многоквартирного дома, арестованный судебными приставами. Заявки потенциальных покупателей начнут принимать уже завтра, а возможность принять участие в торгах доступна до 31 марта.

Долгострой рядом с кладбищем на Левобережье Омска за долги продают за 104 млн рублей
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Ресторан#Новости#Гостиница
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика