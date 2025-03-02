Из запаса — «на выход». Защитник Райан Меркли покинул омский «Авангард»

Однако причины у расторжения могут быть иными: как отметил в своем Telegram-канале спортивный журналист Артур Хайруллин, были сведения и о том, что защитник не «отличился» результативной игрой в глазах главного тренера команды. Примечательно, что ранее и сам Ги Буше прокомментировал успехи игрока на одной из пресс-конференций — по словам специалиста, сейчас в «Авангарде» есть игроки, демонстрирующие лучшее отношение, трудоспособность и дисциплину.