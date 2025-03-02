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Posted 2 марта, 03:53

Published 2 марта, 03:53

Modified 2 марта, 03:55

Updated 2 марта, 03:55

Омский «Авангард» расторг контракт с легионером Райаном Меркли

Из запаса — «на выход». Защитник Райан Меркли покинул омский «Авангард»

2 марта 2025, 03:53
Фото: ХК «Авангард». Омский «Авангард» расторг контракт с легионером Райаном Меркли

Омский «Авангард» расторг контракт с канадцем Райаном Меркли

Канадскому игроку не удалось надолго остаться в омском клубе: соглашение с хоккеистом было расторгнуто спустя 3 месяца.

Как сообщили представители пресс-службы ХК «Авангард», расторжение контракта произошло по соглашению сторон: отмечается, что причиной прекращения сотрудничества между легионером и «ястребами» стали некие «семейные обстоятельства», возникшие у хоккеиста.

Однако причины у расторжения могут быть иными: как отметил в своем Telegram-канале спортивный журналист Артур Хайруллин, были сведения и о том, что защитник не «отличился» результативной игрой в глазах главного тренера команды. Примечательно, что ранее и сам Ги Буше прокомментировал успехи игрока на одной из пресс-конференций — по словам специалиста, сейчас в «Авангарде» есть игроки, демонстрирующие лучшее отношение, трудоспособность и дисциплину.

Напомним, контракт с Райаном Меркли был подписан в конце ноября 2024 года: как тогда сообщалось пресс-службой клуба, легионер должен был стать атакующим защитником и «подменить» выбывшего Даррена Дица.

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Контракт#Новости#Райан Меркли
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