Из запаса — «на выход». Защитник Райан Меркли покинул омский «Авангард»

Posted 2 марта, 03:53
Published 2 марта, 03:53
Modified 2 марта, 03:55
Updated 2 марта, 03:55
Как сообщили представители пресс-службы ХК «Авангард», расторжение контракта произошло по соглашению сторон: отмечается, что причиной прекращения сотрудничества между легионером и «ястребами» стали некие «семейные обстоятельства», возникшие у хоккеиста.
Однако причины у расторжения могут быть иными: как отметил в своем Telegram-канале спортивный журналист Артур Хайруллин, были сведения и о том, что защитник не «отличился» результативной игрой в глазах главного тренера команды. Примечательно, что ранее и сам Ги Буше прокомментировал успехи игрока на одной из пресс-конференций — по словам специалиста, сейчас в «Авангарде» есть игроки, демонстрирующие лучшее отношение, трудоспособность и дисциплину.
Напомним, контракт с Райаном Меркли был подписан в конце ноября 2024 года: как тогда сообщалось пресс-службой клуба, легионер должен был стать атакующим защитником и «подменить» выбывшего Даррена Дица.