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Posted 2 марта, 06:04

Published 2 марта, 06:04

Modified 2 марта, 07:02

Updated 2 марта, 07:02

Участники соревновались в двух направлениях

Где спорт встречается с технологиями. В Омске прошел ИТ-чемпионат с гонками на дронах

2 марта 2025, 06:04
Фото: Минцифры Омской области. Участники соревновались в двух направлениях

Омские школьники и студенты соревновались в быстроте и точности своих дронов

В ОмГТУ прошел первый этап чемпионата информационных технологий. Участники соревновались в фиджитал-спорте и программировании.

Накануне, 1 марта, в Омском государственном техническом университете прошла первая часть ИТ-чемпионата «АэроСТЕМ». Участники соревновались в двух направлениях: фиджитал-спорт и «Код полета». На мероприятии побывал и Город55.

В чемпионате учавствовали 54 команды. Спортсмены программировали полет дронов и проходили трассу с препятствиями, чтобы выявить сильнейших.

«Впервые в Омской области ИТ-чемпионат организовали в прошлом году. Приятно, что традицию продолжили. Это важно потому, что есть большой запрос на ИТ-специалистов, и их подготовку надо начинать со школ и вузов. В этом году в рамках марафона пройдет шесть мероприятий», — рассказал Городу55 первый замминистра связи Омской области Максим Макаленко.
Управлять дроном можно в очках виртуальной реальности либо с планшета
Управлять дроном можно в очках виртуальной реальности либо с планшета. Фото: Минцифры Омской области

Фиджитал-спорт — это направление, сочетающее традиционные виды спорта и компьютерные игры. Название объединяет в себе два слова — физический (англ. physical) и цифровой (англ. digital). 31 января 2023 года фиджитал был признан официальным спортом в России. К этому направлению относятся и гонки на беспилотниках. В августе 2023 года в Омской области появилась региональная Федерация гонок дронов.

Пройти трассу до конца удавалось не всем
Пройти трассу до конца удавалось не всем. Фото: Минцифры Омской области

Гонки дронов на первый взгляд кажутся лишь забавой, однако соревнования несут практическую пользу.

«В прошлом году в ИТ-марафоне приняли участие более 6 тысяч человек. Школьники и студенты подключаются к федеральным проектам, занимаются разработками. Эффект от подобных мероприятий отрасль почувствовала в первую очередь в кадровом вопросе», — рассказал Максим Макаленко.

Вакансии операторов беспилотных воздушных судов стали появляться все чаще. Дроны используют в самых разных сферах, например, в строительстве, сельском хозяйстве, на железной дороге, в картографии и геодезии, в геологоразведке. Также беспилотники применяются для фотовидеосъемки, доставки грузов и для связи.

«В прошлом году потребность в ИТ-кадрах составляла около 700 тысяч человек в целом по России. Омская область может стать кузницей кадров. Без стеснения могу сказать, что наш регион является один из лучших в сфере подготовки ИТ-специалистов», — сообщил Макаленко.
В чемпионате учавствовали 54 команды
В чемпионате учавствовали 54 команды
В чемпионате учавствовали 54 команды. Фото: Минцифры Омской области

Гонки на дронах включают в себя элементы программирования, инженерных наук. Ректор ОмГТУ Павел Корчагин рассказал Городу55, как в университете готовят специалистов по БПЛА.

«У нас идет качественное изменение подхода к образованию. Беспилотные авиационные системы — это новый проект для Омской области. Создан Центр беспилотных авиационных систем. Мы в ОмГТУ создали свою команду студентов, преподавателей, сотрудников университета. Кто-то занимается двигателями, кто-то корпусами. Следующее направление — радиоэлектроника, создание микропроцессоров. И, естественно, направление ИТ-специалистов, которые занимаются кодом», — сообщил ректор.
Попробовать свои силы можно и на симуляторе
Попробовать свои силы можно и на симуляторе. Фото: Минцифры Омской области

Студенты ОмГТУ еще во время учебы начинают работать по профилю.

«Есть заказы от наших индустриальных партнеров. Создано студенческое конструкторское бюро. Что касается разработки дронов, то занимаемся всем от и до, за исключением батарей и блоков питания», — добавил Павел Корчагин.

Победители ИТ-чемпионата в четырех номинациях получили денежные сертификаты.

По итогу соревнований определились победители в четырех номинациях
По итогу соревнований определились победители в четырех номинациях. Фото: Минцифры Омской области

Также Город55 вел прямую трансляцию гонок на дронах в группе ВКонтакте:

Ранее Город55 рассказывал, как проходили гонки на дронах в сентябре прошлого года в спорткомплексе «Сибирский нефтяник». Соревнования подобного уровня устраивали в Омской области впервые:

Скорость, точность и высокие технологии. В Омске прошли гонки на беспилотниках
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