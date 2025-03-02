Где спорт встречается с технологиями. В Омске прошел ИТ-чемпионат с гонками на дронах

Posted 2 марта, 06:04
Published 2 марта, 06:04
Modified 2 марта, 07:02
Updated 2 марта, 07:02
Накануне, 1 марта, в Омском государственном техническом университете прошла первая часть ИТ-чемпионата «АэроСТЕМ». Участники соревновались в двух направлениях: фиджитал-спорт и «Код полета». На мероприятии побывал и Город55.
В чемпионате учавствовали 54 команды. Спортсмены программировали полет дронов и проходили трассу с препятствиями, чтобы выявить сильнейших.
«Впервые в Омской области ИТ-чемпионат организовали в прошлом году. Приятно, что традицию продолжили. Это важно потому, что есть большой запрос на ИТ-специалистов, и их подготовку надо начинать со школ и вузов. В этом году в рамках марафона пройдет шесть мероприятий», — рассказал Городу55 первый замминистра связи Омской области Максим Макаленко.
Фиджитал-спорт — это направление, сочетающее традиционные виды спорта и компьютерные игры. Название объединяет в себе два слова — физический (англ. physical) и цифровой (англ. digital). 31 января 2023 года фиджитал был признан официальным спортом в России. К этому направлению относятся и гонки на беспилотниках. В августе 2023 года в Омской области появилась региональная Федерация гонок дронов.
Гонки дронов на первый взгляд кажутся лишь забавой, однако соревнования несут практическую пользу.
«В прошлом году в ИТ-марафоне приняли участие более 6 тысяч человек. Школьники и студенты подключаются к федеральным проектам, занимаются разработками. Эффект от подобных мероприятий отрасль почувствовала в первую очередь в кадровом вопросе», — рассказал Максим Макаленко.
Вакансии операторов беспилотных воздушных судов стали появляться все чаще. Дроны используют в самых разных сферах, например, в строительстве, сельском хозяйстве, на железной дороге, в картографии и геодезии, в геологоразведке. Также беспилотники применяются для фотовидеосъемки, доставки грузов и для связи.
«В прошлом году потребность в ИТ-кадрах составляла около 700 тысяч человек в целом по России. Омская область может стать кузницей кадров. Без стеснения могу сказать, что наш регион является один из лучших в сфере подготовки ИТ-специалистов», — сообщил Макаленко.
Гонки на дронах включают в себя элементы программирования, инженерных наук. Ректор ОмГТУ Павел Корчагин рассказал Городу55, как в университете готовят специалистов по БПЛА.
«У нас идет качественное изменение подхода к образованию. Беспилотные авиационные системы — это новый проект для Омской области. Создан Центр беспилотных авиационных систем. Мы в ОмГТУ создали свою команду студентов, преподавателей, сотрудников университета. Кто-то занимается двигателями, кто-то корпусами. Следующее направление — радиоэлектроника, создание микропроцессоров. И, естественно, направление ИТ-специалистов, которые занимаются кодом», — сообщил ректор.
Студенты ОмГТУ еще во время учебы начинают работать по профилю.
«Есть заказы от наших индустриальных партнеров. Создано студенческое конструкторское бюро. Что касается разработки дронов, то занимаемся всем от и до, за исключением батарей и блоков питания», — добавил Павел Корчагин.
Победители ИТ-чемпионата в четырех номинациях получили денежные сертификаты.
Ранее Город55 рассказывал, как проходили гонки на дронах в сентябре прошлого года в спорткомплексе «Сибирский нефтяник». Соревнования подобного уровня устраивали в Омской области впервые: