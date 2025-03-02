Где спорт встречается с технологиями. В Омске прошел ИТ-чемпионат с гонками на дронах

Фиджитал-спорт — это направление, сочетающее традиционные виды спорта и компьютерные игры. Название объединяет в себе два слова — физический (англ. physical) и цифровой (англ. digital). 31 января 2023 года фиджитал был признан официальным спортом в России. К этому направлению относятся и гонки на беспилотниках. В августе 2023 года в Омской области появилась региональная Федерация гонок дронов.