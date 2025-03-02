«Авангард» разгромил «Спартак» и одержал восьмую победу подряд

Омичи открыли счет уже на 2-й минуте матча. С передачи Игоря Мартынова шайбу забросил Рид Буше. «Спартак» на 14-й минуте периода поменял голкипера — Артем Загидулин получил травму. Вместо него в ворота встал Дмитрий Николаев. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу «ястребов», несмотря на неплохую статистику по броскам в створ. «Авангард» бросил по воротам 17 раз, «Спартак» — 10.