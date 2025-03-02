«Авангард» разгромил «Спартак» и одержал восьмую победу подряд

Posted 2 марта, 16:16
Published 2 марта, 16:16
Modified 2 марта, 16:22
Updated 2 марта, 16:22
Омский «Авангард» сегодня, 2 марта, встречался в Москве со «Спартаком». «Ястребы» победили со счетом 5:1.
Омичи открыли счет уже на 2-й минуте матча. С передачи Игоря Мартынова шайбу забросил Рид Буше. «Спартак» на 14-й минуте периода поменял голкипера — Артем Загидулин получил травму. Вместо него в ворота встал Дмитрий Николаев. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу «ястребов», несмотря на неплохую статистику по броскам в створ. «Авангард» бросил по воротам 17 раз, «Спартак» — 10.
На 24-й минуте «Спартак» заработал штраф за нарушение численного состава, наказание поехал отбывать Егор Филин. «Ястребы» провели несколько атак на ворота москвичей, но не смогли реализовать большинство.
Почти сразу «Спартак» снова остался в меньшинстве — Иван Морозов получил малый штраф за подножку. А у «Авангарда» за атаку вратаря на скамейку оштрафованных отправился Майкл Маклауд. Игра в формате 4×4 обошлась без шайб. А в середине периода «ястребы» укрепили преимущество — 0:2. С передачи Николая Прохоркина шайбу забросил Михаил Гуляев.
Спустя 2 минуты счет стал 0:3. Отличился Алексей Соловьев, ассист — у Наиля Якупова. «Авангард» продолжил атаковать, и под конец второго периода «ястребы» забросили четвертую шайбу в ворота «Спартака». Гол забил Константин Окулов, передачи отдали Илья Каблуков и Джованни Фьоре.
Счет после двух периодов 4:0 в пользу омичей.
На 44-й минуте матча «Спартак» все-таки «размочил» ворота Никиты Серебрякова. Шайбу забросил Сергей Лукьянцев. Но в середине игрового отрезка «ястреб» Алекс Грант вернул разницу в счете — 1:5. Передачи у Рида Буше и Николая Прохоркина. Больше цифры на табло не менялись. Для «Авангарда» это восьмая победа подряд.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» также проведет на выезде, 4 марта «ястребы» сыграют с ХК «Сочи».