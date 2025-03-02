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Posted 2 марта, 16:16

Published 2 марта, 16:16

Modified 2 марта, 16:22

Updated 2 марта, 16:22

Дамир Шарипзянов

«Авангард» разгромил «Спартак» и одержал восьмую победу подряд

2 марта 2025, 16:16
Фото: ХК Авангард. Дамир Шарипзянов

Омский «Авангард» на выезде разгромил московский «Спартак» со счетом 5:1

У омичей отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьев, Константин Окулов, Алекс Грант.

Омский «Авангард» сегодня, 2 марта, встречался в Москве со «Спартаком». «Ястребы» победили со счетом 5:1.

Омичи открыли счет уже на 2-й минуте матча. С передачи Игоря Мартынова шайбу забросил Рид Буше. «Спартак» на 14-й минуте периода поменял голкипера — Артем Загидулин получил травму. Вместо него в ворота встал Дмитрий Николаев. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу «ястребов», несмотря на неплохую статистику по броскам в створ. «Авангард» бросил по воротам 17 раз, «Спартак» — 10.

Иван Игумнов
Иван Игумнов. Фото: ХК Авангард

На 24-й минуте «Спартак» заработал штраф за нарушение численного состава, наказание поехал отбывать Егор Филин. «Ястребы» провели несколько атак на ворота москвичей, но не смогли реализовать большинство.

Почти сразу «Спартак» снова остался в меньшинстве — Иван Морозов получил малый штраф за подножку. А у «Авангарда» за атаку вратаря на скамейку оштрафованных отправился Майкл Маклауд. Игра в формате 4×4 обошлась без шайб. А в середине периода «ястребы» укрепили преимущество — 0:2. С передачи Николая Прохоркина шайбу забросил Михаил Гуляев.

Спустя 2 минуты счет стал 0:3. Отличился Алексей Соловьев, ассист — у Наиля Якупова. «Авангард» продолжил атаковать, и под конец второго периода «ястребы» забросили четвертую шайбу в ворота «Спартака». Гол забил Константин Окулов, передачи отдали Илья Каблуков и Джованни Фьоре.

Счет после двух периодов 4:0 в пользу омичей.

Майкл Маклауд
Майкл Маклауд. Фото: ХК Авангард

На 44-й минуте матча «Спартак» все-таки «размочил» ворота Никиты Серебрякова. Шайбу забросил Сергей Лукьянцев. Но в середине игрового отрезка «ястреб» Алекс Грант вернул разницу в счете — 1:5. Передачи у Рида Буше и Николая Прохоркина. Больше цифры на табло не менялись. Для «Авангарда» это восьмая победа подряд.

Статистика матча:

  • Броски: 57-65;
  • Броски в створ: 30-35;
  • Голы: 1-5;
  • Вбрасывания: 26-32;
  • Блокированные броски: 23-20;
  • Силовые приемы: 23-17;
  • Отборы: 6-9;
  • Потери: 17-9;
  • Перехваты: 10-10;
  • Время в атаке: 13:18–08:36;
  • Штраф: 4-10.

Следующий матч «Авангард» также проведет на выезде, 4 марта «ястребы» сыграют с ХК «Сочи».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Москва#Рид Буше#Спартак#Игорь Мартынов
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