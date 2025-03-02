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Posted 2 марта, 07:27

Published 2 марта, 07:27

Modified 2 марта, 07:29

Updated 2 марта, 07:29

Что выгоднее в 2025 году — аренда или ипотека?

Аренда vs ипотека в Омске: что выгоднее в кризис?

2 марта 2025, 07:27
Фото: 1MI. Что выгоднее в 2025 году — аренда или ипотека?
На самом деле, сложно со 100-процентной уверенностью сказать, что выгоднее в кризис — ипотека или аренда жилья, поскольку оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Надеемся, что эта статья поможет вам оценить все преимущества, недостатки и риски аренды и ипотеки в Омске и сделать оптимальный выбор.

Аренда квартиры в Омске

Собственная квартира — это, безусловно, мечта, но реальность такова, что для многих молодых людей она остается недосягаемой, даже если воспользоваться ипотекой. Именно поэтому, как выяснили в «АиФ», многие молодые россияне, в том числе и молодежь Омска, вынуждены начинать с аренды жилья, считая это более выгодным и гибким решением. Но действительно ли аренда выгоднее?

Какие факторы влияют на стоимость аренды

На стоимость аренды жилья в Омске влияет множество факторов. Она различается в зависимости от:

  • района города;
  • площади квартиры;
  • количества комнат;
  • наличия инфраструктуры;
  • транспортной доступности;
  • других дополнительных «плюшек».

Например, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Омске, по данным аналитиков сервиса объявлений о недвижимости «Циан» на конец декабря 2024 года, составляла порядка 21,9 тыс. рублей, а в начале февраля 2025 года эта цифра увеличилась примерно до 23,6 тыс. рублей. За год же удорожание аренды однокомнатных квартир в Омске произошло на 36%, а «двушки» — на 30%.

В Омске аренда однушек и студий подорожала более чем на 30% за год
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За год удорожание аренды однокомнатных квартир в Омске произошло на 36%, пишет rbc.
За год удорожание аренды однокомнатных квартир в Омске произошло на 36%, пишет rbc.. Фото: 1MI

Плюсы аренды: почему это может быть выгодно

К плюсам аренды жилья в Омске, помимо уже упомянутой выше мобильности, можно отнести также возможность получить отдельную квартиру «здесь и сразу», не откладывая на нее годами.

Кроме того, арендаторам не нужно регулярно тратиться на содержание и ремонт жилья (например, если в квартире вдруг протекли трубы или лопнула батарея, то, как правило, решением таких проблем занимается собственник).

Аренда к тому же может быть выгоднее, если у человека нет стабильной работы, на горизонте маячит перспектива увольнения или в ближайшем будущем прогнозируется ухудшение финансовой ситуации, либо если жилье требуется в определенном районе Омска — например, чтобы было ближе добираться до работы или удобнее водить ребенка в детский сад.

И наконец, если арендатор чувствует, что по тем или иным причинам ему стало трудно оплачивать жилье, он всегда может снизить регулярные платежи, переехав в квартиру поменьше и, соответственно, подешевле.

Минусы аренды: скрытые риски и ограничения

Что же касается минусов, то и их немало. В частности, к ним можно отнести невозможность долгосрочного планирования, так как владелец жилья может выселить арендаторов в любое время — особенно, если квартира сдается без официального договора.

Кроме того, арендатор не вправе менять или ремонтировать жилье под свои требования без согласования с собственником.

И наконец, жилец обязан подчиняться правилам, установленным владельцем квартиры — например, не заводить животных, не приглашать гостей и др.

«Главный риск (при отсутствия официального договора с арендодателем) — неожиданное изменение условий или расторжение договора владельцем квартиры и дополнительные затраты на переезд, поиск жилья и другие факторы, вызванные необходимостью переезда», — рассказал в беседе с rg.ru директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.
Главный минус аренды — неожиданное изменение условий или расторжение договора владельцем квартиры
Главный минус аренды — неожиданное изменение условий или расторжение договора владельцем квартиры. Фото: 1MI

Возможные проблемы аренды

Если вы арендуете жилье — в Омске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге или в любом другом российском городе, то вас могут ожидать следующие неприятные ситуации:

  • несоответствие внешнего вида квартиры и обстановки заявленным в объявлении;
  • отказ владельца возвращать вам страховой депозит под надуманным предлогом;
  • внезапное увеличение платы за квартиру;
  • требование съехать раньше оговоренного срока и др.

Покупка квартиры в ипотеку в Омске

Приобретение квартиры в ипотеку в Омске может быть выгоднее аренды жилья, если регулярный ежемесячный платеж в банк меньше или равен арендному платежу, а также когда необходимо улучшить жилищные условия, сменив старую квартиру на новую.

Еще одним стимулом купить квартиру в ипотеку вместо того, чтобы взять ее в аренду, может стать тот факт, что аренда в России все время дорожает — в частности, в нынешнем году удорожание в этой сфере может составить +20-25%. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников.

«С собственной квартиры можно получать рентный доход (сдавая его в аренду) или заработать за счет роста ее стоимости. Платежи по ипотечному кредиту зафиксированы в договоре на весь срок его действия. В отличие от аренды, некоторые кредитные продукты предусматривают переменные ставки. То есть при определенных условиях сумма ежемесячных выплат может снизиться», — отметил эксперт.

Таким образом, если рассматривать долгосрочную перспективу, то в этом смысле ипотека, несомненно, выгоднее аренды, так как вы будете ежемесячно отдавать деньги не владельцу съемного жилья, а на выкуп своих собственных квадратных метров.

Приобретение квартиры в ипотеку в Омске может быть выгоднее аренды жилья
Приобретение квартиры в ипотеку в Омске может быть выгоднее аренды жилья. Фото: 1MI

Плюсы ипотеки: покупка квартиры может дать стабильность

В числе плюсов ипотеки — наличие немалого количества льготных программ — для молодых семей, при покупке квартиры в новостройке, при приобретении жилья на Дальнем Востоке, наличие господдержки для семей с детьми и др. Не говоря уже о том, что по ипотеке предлагаются более низкие ставки по сравнению с другими кредитами, что обусловлено наличием залога (квартиры).

Также можно считать несомненным плюсом возможность подобрать комфортный размер ежемесячных платежей благодаря длительным срокам кредитования и оформить налоговый вычет на проценты с ипотечного займа.

И конечно же, ипотека в отличие от аренды дает ощущение стабильности, ведь если вы будете своевременно выполнять свои финансовые обязательства, досрочное выселение вам точно не грозит.

Минусы ипотеки: риски и финансовые трудности

Минусы же приобретения жилья в ипотеку также очевидны. В частности, это — определенный риск, так как в наше время никто не может гарантировать, что спустя три-пять или даже десять лет вы не лишитесь работы и не окажетесь не в состоянии вносить регулярные платежи.

Также следует учитывать, что квартиру вы покупаете не за ее реальную стоимость, а с внушительной переплатой, а еще вас, скорее всего, обяжут дополнительно оформить страховку на недвижимость, а также застраховать вашу жизнь и здоровье.

Вносит в перечень минусов свои «пять копеек» и обязательный первоначальный взнос, размер которого может составлять от 10 до 50% от суммы ипотеки. И наконец, следует отдавать себе отчет, что вы не сможете распоряжаться недвижимостью как своей собственностью, пока полностью не погасите займ по ипотеке.

Ипотека в отличие от аренды дает ощущение стабильности
Ипотека в отличие от аренды дает ощущение стабильности. Фото: 1MI

Возможные проблемы ипотеки

И конечно же, при оформлении ипотеки в Омской области или любом другом регионе России желательно предусмотреть такие неприятные моменты, как:

  • финансовая нестабильность и инфляция: вы можете лишиться дохода, а регулярные платежи, напротив, могут увеличиться;
  • большие сроки кредитования — кто сегодня может точно спрогнозировать, что будет в стране через 25-30 лет?
  • на ипотеку в нынешних реалиях могут рассчитывать только обеспеченные граждане, а для большинства российских семей она недоступна, что объясняется высокой стоимостью за квадратный метр;
  • просрочки — если заемщик не сможет своевременно вносить платежи, банк может отобрать и продать его квартиру, которая в ипотеке является предметом залога.

Таким образом, если вы планируете взять квартиру в Омске в аренду или ипотеку, следует тщательно взвесить все «за» и «против», а также правильно оценить свои возможности.

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#Питиримова Ольга#Общество#Недвижимость#Омск#Молодежь#Аренда#Деньги#Жилье#Ипотека#Льготная ипотека
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