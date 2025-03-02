Аренда vs ипотека в Омске: что выгоднее в кризис?

Posted 2 марта, 07:27
Published 2 марта, 07:27
Modified 2 марта, 07:29
Updated 2 марта, 07:29
Собственная квартира — это, безусловно, мечта, но реальность такова, что для многих молодых людей она остается недосягаемой, даже если воспользоваться ипотекой. Именно поэтому, как выяснили в «АиФ», многие молодые россияне, в том числе и молодежь Омска, вынуждены начинать с аренды жилья, считая это более выгодным и гибким решением. Но действительно ли аренда выгоднее?
На стоимость аренды жилья в Омске влияет множество факторов. Она различается в зависимости от:
Например, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Омске, по данным аналитиков сервиса объявлений о недвижимости «Циан» на конец декабря 2024 года, составляла порядка 21,9 тыс. рублей, а в начале февраля 2025 года эта цифра увеличилась примерно до 23,6 тыс. рублей. За год же удорожание аренды однокомнатных квартир в Омске произошло на 36%, а «двушки» — на 30%.
К плюсам аренды жилья в Омске, помимо уже упомянутой выше мобильности, можно отнести также возможность получить отдельную квартиру «здесь и сразу», не откладывая на нее годами.
Кроме того, арендаторам не нужно регулярно тратиться на содержание и ремонт жилья (например, если в квартире вдруг протекли трубы или лопнула батарея, то, как правило, решением таких проблем занимается собственник).
Аренда к тому же может быть выгоднее, если у человека нет стабильной работы, на горизонте маячит перспектива увольнения или в ближайшем будущем прогнозируется ухудшение финансовой ситуации, либо если жилье требуется в определенном районе Омска — например, чтобы было ближе добираться до работы или удобнее водить ребенка в детский сад.
И наконец, если арендатор чувствует, что по тем или иным причинам ему стало трудно оплачивать жилье, он всегда может снизить регулярные платежи, переехав в квартиру поменьше и, соответственно, подешевле.
Что же касается минусов, то и их немало. В частности, к ним можно отнести невозможность долгосрочного планирования, так как владелец жилья может выселить арендаторов в любое время — особенно, если квартира сдается без официального договора.
Кроме того, арендатор не вправе менять или ремонтировать жилье под свои требования без согласования с собственником.
И наконец, жилец обязан подчиняться правилам, установленным владельцем квартиры — например, не заводить животных, не приглашать гостей и др.
«Главный риск (при отсутствия официального договора с арендодателем) — неожиданное изменение условий или расторжение договора владельцем квартиры и дополнительные затраты на переезд, поиск жилья и другие факторы, вызванные необходимостью переезда», — рассказал в беседе с rg.ru директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.
Если вы арендуете жилье — в Омске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге или в любом другом российском городе, то вас могут ожидать следующие неприятные ситуации:
Приобретение квартиры в ипотеку в Омске может быть выгоднее аренды жилья, если регулярный ежемесячный платеж в банк меньше или равен арендному платежу, а также когда необходимо улучшить жилищные условия, сменив старую квартиру на новую.
Еще одним стимулом купить квартиру в ипотеку вместо того, чтобы взять ее в аренду, может стать тот факт, что аренда в России все время дорожает — в частности, в нынешнем году удорожание в этой сфере может составить +20-25%. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников.
«С собственной квартиры можно получать рентный доход (сдавая его в аренду) или заработать за счет роста ее стоимости. Платежи по ипотечному кредиту зафиксированы в договоре на весь срок его действия. В отличие от аренды, некоторые кредитные продукты предусматривают переменные ставки. То есть при определенных условиях сумма ежемесячных выплат может снизиться», — отметил эксперт.
Таким образом, если рассматривать долгосрочную перспективу, то в этом смысле ипотека, несомненно, выгоднее аренды, так как вы будете ежемесячно отдавать деньги не владельцу съемного жилья, а на выкуп своих собственных квадратных метров.
В числе плюсов ипотеки — наличие немалого количества льготных программ — для молодых семей, при покупке квартиры в новостройке, при приобретении жилья на Дальнем Востоке, наличие господдержки для семей с детьми и др. Не говоря уже о том, что по ипотеке предлагаются более низкие ставки по сравнению с другими кредитами, что обусловлено наличием залога (квартиры).
Также можно считать несомненным плюсом возможность подобрать комфортный размер ежемесячных платежей благодаря длительным срокам кредитования и оформить налоговый вычет на проценты с ипотечного займа.
И конечно же, ипотека в отличие от аренды дает ощущение стабильности, ведь если вы будете своевременно выполнять свои финансовые обязательства, досрочное выселение вам точно не грозит.
Минусы же приобретения жилья в ипотеку также очевидны. В частности, это — определенный риск, так как в наше время никто не может гарантировать, что спустя три-пять или даже десять лет вы не лишитесь работы и не окажетесь не в состоянии вносить регулярные платежи.
Также следует учитывать, что квартиру вы покупаете не за ее реальную стоимость, а с внушительной переплатой, а еще вас, скорее всего, обяжут дополнительно оформить страховку на недвижимость, а также застраховать вашу жизнь и здоровье.
Вносит в перечень минусов свои «пять копеек» и обязательный первоначальный взнос, размер которого может составлять от 10 до 50% от суммы ипотеки. И наконец, следует отдавать себе отчет, что вы не сможете распоряжаться недвижимостью как своей собственностью, пока полностью не погасите займ по ипотеке.
И конечно же, при оформлении ипотеки в Омской области или любом другом регионе России желательно предусмотреть такие неприятные моменты, как:
Таким образом, если вы планируете взять квартиру в Омске в аренду или ипотеку, следует тщательно взвесить все «за» и «против», а также правильно оценить свои возможности.