Аренда vs ипотека в Омске: что выгоднее в кризис?

Еще одним стимулом купить квартиру в ипотеку вместо того, чтобы взять ее в аренду, может стать тот факт, что аренда в России все время дорожает — в частности, в нынешнем году удорожание в этой сфере может составить +20-25%. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников.